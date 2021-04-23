高雄鑿井工作提前至五月中完成　澄清湖蓄水持續增加中

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陳其邁說，簡單來講就是水量持續增加，加上省水，中間的差額就都存到澄清湖，現在就是持續在補澄清湖的水，希望能夠補更多一點，若真的沒其他水可用，至少澄清湖還有；而被問到台南市曾文、烏山頭、南化等「三大庫」的水量大概只夠用100天，是否會有南化水庫沒辦法備援高雄的情況，陳其邁則回答：「所以我們都是用最壞的劇本在算，當然也包括台南的水自己本身也不足的情況之下」。
陳其邁強調，沒下雨的最壞情況下，希望橙燈的狀態還能持續到六月中，順利的話到六月底，所以我們也跟時間賽跑，像是鑿井的時間本來預估是五月底，現在希望能夠提早到五月中，還是要先把高雄的供水的狀態穩定。
賴建信說，現在正值抗旱時期，很多的工作都非常的急促，所以要加速趕辦，因為從現在一直到五月中旬，這段期間是個關鍵的時刻，而高雄供水的穩定也有助於周邊，比如說台南地區供水湖庫的穩定，有新增水源就可以儘量少用湖庫的水，比如說澄清湖的蓄水量，已經從上周不到100萬噸，現在已經超過110萬噸，未來預期澄清湖的蓄水量還會持續再增加。
賴建信也指出，高雄的臨海再生水廠也將於今年底完工，今日的抗旱會議中也提及，國防部移動式的淨水設備將進駐到高雄的工業區裡面，讓這些工業區產生的廢水，一滴可做兩滴使用，預計將在永安、本洲工業區作使用；此外，國防部也會支援在澄清湖的清淤工作，會勘完畢後，近期就會展開作業。