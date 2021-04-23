名家論壇》楊威利／漢光37號演習，8000名後備官兵

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※火力之外後勤與機動力。
※適度開放全民國防與採訪。
新聞
4月7日，國防部例行記者會上公佈漢光37號演習期程，除戰備道起降與3場火力展示外，其中後備兵力將動員8000人，為2020年的8倍之多，這項論述後續形成一個重點。
※動員8000人，要打什麼樣的仗？
在記者會現場中，國防部表示去年（2020）因疫情影響只動員800餘名後備兵力參與反登陸實兵實彈演習，今年動員8000餘名官兵將結合常備部隊，投入灘岸戰鬥與城鎮作戰，這是目前已知軍方規劃的作戰形式。
先前已經論述過，後備部隊的訓練改革重點之一就是減少室內課與政治教育課程，這些教召員在經過非常短暫的「專長複訓」後，就趕緊投入野外去實做，畢竟室內課程100分、技術手冊與教範都考滿分是無益於戰力增長的。
其次是這些教召員的專長複訓課程是什麼？大眾能期待教召員經過專長複訓後就去駕駛現役的M60A3戰車、M109自走砲還是AH-1直升機嗎？先前我們也論述過，戰時很可能這些主戰兵器已經消耗過半，陸軍剩下的主戰兵器也無多餘交由後備部隊運用，但這些疑惑與質疑，從不見官方做明確的說明。
再以灘岸戰鬥與城鎮守備來說，後備高司單位顯然要將這些教召員當做步兵運用，如果是那就必須在複訓課程中強調槍械（步槍）、反戰車武器（66火箭彈）、小組團體武器（迫砲）等兵器的專長複訓，除實作課程外也需規劃實彈射擊，如此才能算是完整的訓練流路。
後備教召員不是不能打，但訓練單位必須施予必要的訓練，否則外界難免會有這批教召員是被拉去當炮灰的刻版印象。
※火力之外後勤與機動力。
教召員經過兵器的專長複訓後還有許多問題，首先是機動力與機動能量。「機動」泛指部隊從駐地機動到防區的過程，機動不是書面上的打字意涵而是真的要把部隊從A地運到B地。
設若某後備單位動員1營（300人）兵力，再以1輛中型戰術輪車（中戰、20人）計，每次全營移動就必須15輛中戰，這又牽涉到原動員單位有無這種輸具（Vehicle，軍方慣用翻譯詞），如果沒有的話勢必跟其他友軍單位借用，但在情況緊張的狀況下，外界普遍不看好戰時能有足夠的輸具運用。以上是先不論有無押車官的情況下。
其次是後備部隊要與常備部隊結合作戰，非常重要的是通訊設備，過往基層部隊戰力的一個缺陷就是通訊能量，基本上都算是「獨立作戰」，這點不利於整體戰力的提升。新成立的「資通電軍」負責部隊的通訊，常備、後備單位跟這些資通電軍分遣單位，如何協同等也必須納入後備部隊的演訓規劃內。
最後則是後勤能量，若今年後備部隊動員人數較往年增加10倍，那單兵的彈藥攜行量、土木工具、單位使用油料、單兵個裝、食勤、飲水、野營器具等理論上就必須乘以10，這樣龐大的後勤能量恐非基層單位所能負荷。
以上林林總總都必須後備高司單位提早與妥善規劃，教召員都有保國衛民、忍飢耐寒的能耐，但至少彈藥、輸具、通訊等需先行整備好，否則動員8000人跟動員800人的意義差別並不大。
※適度開放全民國防與採訪。
歷次漢光演習期間，軍方都會開放些許的個位數場次供媒體採訪，有些年份也會開放民眾參觀，例如漢光28號演習，當時部份新聞稿如下：
國防部指出，此次演習參與官兵達一千三百餘人，並動員數千名後備軍人投入，有近二十個實兵操演項目。其中，空降與反空降作戰聯雲操演、海灘陣地及阻絕設施、機步旅跨區增援、灘岸戰鬥及反擊作戰、登陸與反登陸作戰聯興操演，開放民眾參觀或媒體採訪。又如漢光26號演習澎湖將實兵操演開放民眾參觀等。以上只要輸入漢光演習/民眾參觀字樣就有相關新聞報導。
這些演習之所以開放民眾參觀是因為操演場地為公共區域，軍方無法攔阻，例如台北大學舉行的陸航直升機熱加油/掛彈，或是澎湖山水沙灘舉行的登陸操演等；至於漢光演習期間軍方開放後備部隊供媒體參訪的場次就比較少，畢竟這不是主戰軍種/兵科的操演，軍方高層能批可的機率通常比較少。
然而，既然動員這樣多的兵力，高司單位不妨開放後備單位操演的場次供媒體採訪，甚至是拉起紅龍線律定民眾參觀也沒有什麼不可，因為大部分民眾都抱持著愛鄉愛土的心情，看到後備單位精實的訓練，或是確實的佔領戰術位置、跑位等；類似種種演習科目多公開幾次，絕對能彰顯後備部隊戰力。
●作者：楊威利／資深軍事評論員
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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