全糖城市vs海派城市　黃偉哲聯手林右昌行銷古城、小吃

我是廣告 請繼續往下閱讀

黃偉哲表示，城市行銷就是要打團體戰，台南與基隆都是濱海城市，建城歷史悠久，也都擁有許多小巷弄，台南的熱蘭遮城於1624年由荷蘭人建造，基隆的聖薩爾瓦多城則於1626年由西班牙人建城，今天參訪的第一站就特別安排在熱蘭遮城遺構所在的安平古堡，現今留存下來的城牆遺構除了可以讓人見證當年的歷史文化，更是觀光推廣的重要資產，而台南也即將在2024年迎來建城400年，屆時歡迎大家一起來慶生。





▲台南市長黃偉哲特別準備了有台灣LV之稱的茄芷背包，及「臺南四百年古地圖集」送給基隆市長林右昌，林右昌則回贈聖薩爾瓦多城遺構所在處的和平島岩皂文創商品。（圖／台南市政府提供）

為了呼應台南、基隆分別擁有近400年前在大航海時代，由西方人建造而成的熱蘭遮城、聖薩爾瓦多城，黃偉哲及林右昌都準備了古蹟套書及旅遊摺頁互贈，而為呼應台南建城四百年，黃偉哲也特地贈送「臺南四百年古地圖集」給林右昌。



