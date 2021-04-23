全糖城市vs海派城市 黃偉哲聯手林右昌行銷古城、小吃
上個月完成「24小時不斷電台灣縱走切西瓜」行程的基隆市長林右昌，今（23）日應台南市長黃偉哲的熱情邀約，率市府團隊成員到台南參訪，針對基隆市長林右昌日前喊話台灣美食是「北基隆南台南」，連續吃三個月都不會膩，全糖城市市長黃偉哲今天也祭出9項小吃與海派城市市長林右昌進行PK，為2024台南建城400年活動暖身。
記者鄭婷襄／台南報導
2021-04-23 14:20:52｜2021-04-23 14:21:54
黃偉哲表示，城市行銷就是要打團體戰，台南與基隆都是濱海城市，建城歷史悠久，也都擁有許多小巷弄，台南的熱蘭遮城於1624年由荷蘭人建造，基隆的聖薩爾瓦多城則於1626年由西班牙人建城，今天參訪的第一站就特別安排在熱蘭遮城遺構所在的安平古堡，現今留存下來的城牆遺構除了可以讓人見證當年的歷史文化，更是觀光推廣的重要資產，而台南也即將在2024年迎來建城400年，屆時歡迎大家一起來慶生。基隆市長林右昌則說，今日出門時基隆、台北都在下雨，在目前南臺灣缺水的情況下，希望可以北雨南帶，天降甘霖，台南是個有深厚文化底蘊的城市，且歷史進展上也與基隆有很深厚的淵源，並邀請台南市長黃偉哲與市府團隊在10月2日至11日到基隆參加城市博覽會。
為了呼應台南、基隆分別擁有近400年前在大航海時代，由西方人建造而成的熱蘭遮城、聖薩爾瓦多城，黃偉哲及林右昌都準備了古蹟套書及旅遊摺頁互贈，而為呼應台南建城四百年，黃偉哲也特地贈送「臺南四百年古地圖集」給林右昌。