NBA／詩人射手：我願把金塊隊史第一人的位置讓給Jokic

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但這一切現在有機會改變，Jokic讓丹佛重新成為西區列強，本季他場均26.4、11.1籃板、8.8助攻，這樣全面的數據出現在一名中鋒身上，顯得更加不容易。在他之前，史上僅有Wilt Chamberlain和Kareem Abdul-Jabbar兩位傳奇球星曾經以中鋒身分在一個賽季中拿到場均「26分、10籃板、5助攻」的數據。
而比起兩位前輩，Jokic在基礎數據上或許稍嫌不足(但助攻遙遙領先)，但在高階數據上，他卻是統治級的表現。他本季有將近20%的出手來自於三分線外，這讓他的真實命中率來到64.5%，遠遠高於Jabbar和Chamberlain。而在PER、WS、WS 48、BPM、VORP等5項數據則是領跑本季全聯盟所有球員。
這樣驚人的數據讓他贏得了尊重，也是許多人心中的MVP人選，不過份量最重的稱讚來自己於金塊隊史得分王English的口中。這位謙遜的傳奇認為，Jokic未來將可以超越自己在球隊中的地位。
「我認為他來到這裡已經有夠久了，就算不是隊史最偉大的球員，也肯定是之一。」English在接受《富比士》採訪時這樣說道，「我認為打得夠久也很重要。但是到目前為止，他打出來的數據以及他在球隊中的表現，使他有望成為金塊隊史最偉大的球員。」
English隨後更語出驚人的表示，「所以我很樂意讓出這個頭銜(隊史第一人)，讓他接任。因為他值得。他為這支球隊做了很多事情，如果他不在隊中，我們就不會處在這個位置上，他是一個真正的超級巨星。」
English始終把一個球員是否能維持巔峰夠久，放在評價一名球員很高的位置，雖然Jokic目前的樣本還不夠，但前者認為他來到金塊的這6年的成績，以及連續3年入選明星賽的表現，已經足以讓他進入這個討論之中。
另外，English強調Jokic本季若能拿到MVP，就將能達成金塊從來沒有人能做到的事，藉此將毫無爭議的鎖定站上第一人的位置。「他去年在季後賽中提升了自己的比賽水平。帶領這支球隊前進。．．．他一直努力奮戰，你不會從看到他打出一場糟糕的比賽，如果他這場比賽得分不佳，他可以用自己的防守或傳球技巧來彌補。他可以完成很多事情。如果他成為今年的MVP，那將創下我從未達成的成就。」