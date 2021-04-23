抗旱　陳其邁：開源節流做最壞打算安度６、７月缺水難關

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針對南部地區水情日漸吃緊，經濟部水利署署長賴建信也特別列席市府抗旱會議，並於會中說明高雄地區水源調配情形並砍定高市開發多元水源的用心，賴建信認為，5月中前的抗旱工作是關鍵，許多抗旱工作都在加速趕辦中，除了行政院核定的抗旱2.0工作，增加高雄水源量之外，指最近台灣地區午後的雷陣雨，對整個高屏溪的水量可能會有所挹注，且往後的氣象也朝此走勢，值得樂觀以待。
陳其邁會中針對節水部分表示，民生用水以20%為節水目標、工業用水則是11﹪節水目標，這些節水下來的水都會儲存於澄清湖，讓澄清湖水量增加，此外，高市已於4月17日宣布公私立游泳池以及洗車場停止供水，但須由自來水公司先行通知，再做鉛封工作，也請水利局、經發局、勞工局研議配套措施，協助因停止供水受到影響的商家。
在開源的部分，陳其邁指出，市府將持續與中央、自來水公司通力合作，除了原本可增加29萬噸供水，今天會中再次盤點抽水機設置以及鑿井工作，預計可再增加17萬噸供水，總共增加46萬噸。他也強調，這些超前佈署準備工作，都是為了確保萬一都沒有下雨的最壞基本想定，而能夠於6、7月平安度過缺水困難。
陳其邁也認為，昨(22)日降雨，最大下雨點在屏東霧台，約有100公釐的雨量，同時也增加高屏溪流域的儲水，他說，市府隨時監控高屏溪水情狀況，包括伏流水觀測井，目前為止高屏溪的供水仍非常充足穩定。