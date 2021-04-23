確診機師都去過台北清真寺　黃珊珊：高危險群應打疫苗

台北市副市長黃珊珊接受NOWnews今日新聞專訪。
▲針對又傳出本土感染案例，台北市副市長黃珊珊呼籲除了戴口罩外，高風險者應該去接種疫苗。（資料照／記者陳明安攝）

記者呂炯昌／台北報導

2021-04-23 15:34:23｜2021-04-23 15:34:58

中央流行疫情指揮中心今（23）日宣布新增4例確診案例，包括2例境外移入、1例本土、1例感染源還再調查中，由於3名個案都有台北清真寺活動史，是否為群聚事件待釐清。台北市副市長黃珊珊呼籲除了遵守戴口罩規定外，高風險者應該去接種疫苗。

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黃珊珊今日參加「智慧城市：保險理賠醫起通記者會」，媒體詢問新增確診3個案都有台北清真寺活動史，她表示，確診者疫調之後一定會進行清理消毒，清消已經完成，接觸者也會進行居家隔離安排，畢竟現在還是疫情期間，呼籲大家要注意，會疫調大型群聚活動有沒有戴口罩。

媒體追問有段時間沒出現本土感染案例，民眾可能會鬆懈。對此，黃珊珊表示，中央秋冬防疫專案一直沒有鬆懈下來，各大場域都要戴口罩，但大家可能會有所鬆懈，若是確實執行秋冬防疫專案，疫情能夠有效控制。

黃珊珊表示，施不施打疫苗由民眾自己選擇，市府都予以尊重，但是相信出現本土案例民眾還是會有警覺性，她呼籲高危險群要接種疫苗。

針對5月16日開齋節會不會受影響，黃珊珊表示，在防疫計畫審查會議中經詢問後，確定開齋節不會有飲食攤位，但是會根據中央流行疫情指揮中心指示邊走邊調整，會有SOP，該停的還是會停。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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