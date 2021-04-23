2華航機師基因病序結果揭曉 陳時中：都是英國變異株
中央流行疫情指揮中心日前公布2名華航貨機機師（案1078、1079）確診新冠肺炎，指揮官陳時中今（23）日公布該2人的基因定序結果，皆為英國變異株，不過由於目前英國變異株在世界染疫的情形佔大宗，尚難判定是在哪個地方被感染到的。
記者林莞茜／綜合報導
2021-04-23 15:12:15｜2021-04-23 15:33:44
指揮中心今日召開臨時記者會，公布繼日前華航貨機上有2機師確診後，今又確定再增加2名機師染疫，引發航空器群聚感染疑慮。陳時中在會中表示，這3人並非同一機隊，但都是華航機師，雖然目前來看沒有重疊性，也沒有關聯，但整體傳染路徑還無法釐清，所以需要擴大採檢，安排同行的機組人員都回來採檢，前艙預計有1270名機組員需被採檢。
針對20日確診的2名機基因定序，陳時中指出，2人皆為英國變異株，但是由於現在英國變異株在世界染疫屬於大宗，現很難單純從這個變異株去判定是在哪個地方染到，台灣也已經很久沒驗到英國變異株，很多地方都有可能，指揮中心也會在做綜合報告。
目前案1078有2人待採檢、2人已採檢正在檢驗中，其餘25人檢驗皆為陰性；案1079接觸者共計139人，136人已完成採檢，均為陰性，另3位為防疫旅館員工，有適當防護因此不需採檢。
陳時中也數度強調，世界疫情還是屬於高峰，像昨天確診86萬、今天83萬，都比以往還要高，像是印度還到了33萬這麼高相當緊繃，提醒民眾務必要把口罩帶好，並呼籲有符合疫苗資格的人儘速來施打、接種，免得到時候疫苗效期到，或是還要排隊會來不及，指揮中心這邊也會儘速往下來做開放。
而這波疫情，是否會影響到目前台灣跟帛琉的旅遊泡泡？陳時中則回應目前不會有這樣的情況。