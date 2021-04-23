機師飛澳被揪確診　專家：防疫慢半拍、清真教徒要列管

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另外針對印尼籍機師，已經同為確診的的兩名接觸者，曾在4/16一起到過台北清真寺，現場曾有400人左右的集會，對此黃立民強調，這是高風險的場合，不管飛沫還是接觸傳染都會發生，應該當天參加活動的人都必須要列管，可以的話最好全部採檢。
黃立民解釋，儘管確診者自述有把口罩戴好，但他認為沒有人把口罩戴得很好，隨便走在路上都沒有人戴得很標準，一定會有人暫時把口罩拿掉，且黃認為，這些人除了當天接觸外，因為同為清真寺教徒，平常也可能有接觸。
針對這次經過70多天再次爆發本土疫情，黃立民強調，至少要等半個月，觀察有沒有新個案才算安全，也建議在兩個潛伏期內，這些伊斯蘭教信徒建議不要集會、這段時間要非常小心。針對接連4個貨機機師染疫，黃強調，認為機組相關人員不太適合放寬，因為是最高風險，但隔離時間太長到沒有辦法作業，也是要考慮的。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。