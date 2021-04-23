機師飛澳被揪確診　專家：防疫慢半拍、清真教徒要列管

▲ Skytrax 公布世界機場評比，新加坡樟宜機場連續第 8 年蟬聯冠軍，台灣桃園機場排名第 18 ，比去年下滑 5 個名次。（圖／記者陳致宇攝）
▲華航接連爆出4機師染疫，其中1名印尼籍貨機機師還感染給2名接觸者。（圖／NOWnews資料照）

記者劉雅文/台北報導

2021-04-23 15:28:14｜2021-04-23 15:38:10

中央流行疫情指揮中心，今（23）天捎來壞消息，公布國內再爆1名機師確診消息，1名印尼籍40多歲男性貨機機師，4月20日執勤至澳洲時，在當地檢出COVID-19陽性，且針對在台接觸者匡列及採檢，發現其中2名接觸者檢出陽性，於今日確診，分別為案1090（機師兒子）、案1091（同為華航機師)。 

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感染科醫師、台大兒童醫院院長黃立民表示，相關機組人員的健康管理要很用力，不要去國外才被診斷出來，這代表防疫慢半拍，要再加強。另外針對指揮官陳時中透露，華航只有10多人打疫苗，對此黃立民也提到，這樣打的速度太慢了、台灣打疫苗很慢，需要加油，加上檢疫又放鬆，就是可能的破口。

另外針對印尼籍機師，已經同為確診的的兩名接觸者，曾在4/16一起到過台北清真寺，現場曾有400人左右的集會，對此黃立民強調，這是高風險的場合，不管飛沫還是接觸傳染都會發生，應該當天參加活動的人都必須要列管，可以的話最好全部採檢。

黃立民解釋，儘管確診者自述有把口罩戴好，但他認為沒有人把口罩戴得很好，隨便走在路上都沒有人戴得很標準，一定會有人暫時把口罩拿掉，且黃認為，這些人除了當天接觸外，因為同為清真寺教徒，平常也可能有接觸。

針對這次經過70多天再次爆發本土疫情，黃立民強調，至少要等半個月，觀察有沒有新個案才算安全，也建議在兩個潛伏期內，這些伊斯蘭教信徒建議不要集會、這段時間要非常小心。針對接連4個貨機機師染疫，黃強調，認為機組相關人員不太適合放寬，因為是最高風險，但隔離時間太長到沒有辦法作業，也是要考慮的。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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