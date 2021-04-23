中市社宅被評比開倒車　議員：大失所望　

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陳淑華質疑，台中市政府是在放假消息嗎？111年5000戶社會住宅完工，現在變成假的，變變變、轉轉轉，變成5000戶規劃、興建或完工。換句話說，111年完工已經確定跳票。
議員謝明源表示，市府興建社會住宅不夠積極，甚至把社會住宅基地賣掉，至今才只完工891戶含規劃在內共5965戶，在六都是被評比為開倒車，只贏台南市一些而已。尤其把北屯太原段1萬多坪，以38億賣掉，造成3500戶消失掉，更是謊謬，不知日後市府要去那裡再找那麼大建地來蓋？
市議員邱素貞表示，過去林佳龍市長推出「三好一公道社會住宅」政策，提供勞工及青年在台中居住及就業，規劃了5000戶的社會住宅，陸續規劃設計動工完工，在盧市長的任內，卻完全看不到除了林前市長規劃以外的社會住宅建設，市民引頸期盼卻大失所望。
邱素貞指出，盧市長信誓旦旦宣稱，要在2022年完成5008戶社會住宅，但先前台中市住宅處網站公告多處社宅完工日期，竟然是2023年，她質疑是否能夠確保5008戶社會住宅，能在2022年任期結束內完成？
議員賴佳微指出，近期台中市提報要市府自行興建的僅有1565戶，遠輸人口目前同樣在成長的桃園市的4023戶，甚至高雄市3686戶也多台中不少。然而台中市的租屋族非常多，甚至因為房價的提升而越來越多，但從地方提報的社會住宅數來看，完全不見盧秀燕市長想要如何去照顧年輕人？
另外，議員王立任表示，社會住宅為社福政策，主要是要幫助弱勢族群。目前台中市社會住宅租金提供給一般戶為市價7折，低收及中低收入戶為市價65折計算，但是房屋市價日益高漲，雖然已低於一般行情，仍對於弱勢族群十分昂貴。
王立任說，應該讓低收及中低收入戶在社會住宅的租金由收入計算而非現在的市價計算，讓弱勢住得起社會住宅，達到居住正義。
市長盧秀燕強調，她上任後力拚任內完工或興建中的好宅目標為5000戶，且不是規劃，而是實際執行，今年度興辦戶數將可達5,108戶，提早達成4年5000戶目標。
台中市住宅發展工程處說明，西屯區國安1期好宅是由原北屯區太原段基地易地興建而來，由於北屯好宅量較多，希望達到各區平衡，因此移至需求度較高的西屯，並將戶數從450戶提升至500戶，並保留二、三期增建700餘戶的興建空間，換址興建戶數更多，成為西屯第一個開工的好宅。
住宅處指出，盧市長上任後，新增西屯區國安段及烏日區新榮和等2處基地，目前包含規劃設計、工程發包、興建中及已完工戶數總計6048戶，其中已完工或興建中達4858戶，加上太平育賢3期250戶預計今年中動土興建，提早達成4年5000戶的興辦目標。
住宅處指出，為照顧低收入戶及中低收入戶，台中社宅租金採分年優惠辦理，第一年以市場租金5折，第二年6折，第三年6.5折的價格出租；此外，台中低收入戶最低生活費為1萬4596元，若以平均每人可支配所得的3成作為房租計算基準，每人每月可負擔租金約為4,865元，再加上社會局提供的租金補貼，台中社宅租金在民眾可負擔能力範圍內。