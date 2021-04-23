機師染疫成箭靶　華航：謹守防疫、全力配合CDC

桃園機場公司
▲華航回應，機組員執勤皆嚴謹遵守防疫規定，目前亦全力配合指揮中心執行疫調、擴大採檢等要求。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-04-23 15:45:03

指揮中心今（23）日宣布，一名華航機師在澳洲被驗出陽性反應，對此華航回應，機組員執勤皆嚴謹遵守防疫規定，目前亦全力配合指揮中心執行疫調、擴大採檢等要求，另也鼓勵所有機組員施打疫苗，目前已依機組員意願與檢疫管理規定，陸續安排機組員施打疫苗，將依指揮中心建議加速辦理。

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華航表示，目前持續進行防疫應變措施，相關航機、車輛、檢疫居所、辦公區域等，除原有清潔消毒外，都已再度強化消毒及擴大消毒範圍。近日再升級防疫應變，除立即再次消毒外，公司及機場等辦公處所皆增加消毒頻率，每周兩次清潔消毒，電梯內按鈕面板、扶手及各樓層電梯外面板，每小時以75%酒精擦拭，電梯內部則以稀釋漂白水每日消毒4次。

而相關人員皆依規定執行居家檢疫、自主健康管理等措施，相關單位也視需安排居家或分區辦公措施。外站管理也即刻重申要求，地勤代理商等第一線作業單位，進入航機必須配戴口罩及必要防護裝備，以確保機組員安全，相關餐點供應及人員進出機艙，也強化管理。

華航指出，國際疫情仍然險峻，機組員位居航空業第一線，不論目的地疫情風險等級，依然堅守工作崗位，完成飛航任務，即使機組員謹慎遵守防疫規定、嚴格落實防護，仍面臨無所不在的病毒威脅，華航持續落實機組員執勤的防疫管理措施，以防疫、抗疫、降低傳染風險為最高原則，包括量測體溫，佩戴口罩、手套、隔離衣、護目鏡等防護裝備。

飛航組員在駕駛艙內應全程佩戴口罩，僅於用餐或飲水時可輪流取下，不能同時有兩人未戴口罩。在外站期間安排機場專用通道快速出入關、專用車輛接送、旅館加強清潔消毒，安排房間內用餐，強化住房管理不得外出。

華航說明，已建立組員健康自主管理系統及設置防疫專線，提供組員防疫諮詢，並持續提醒機組員勤洗手、使用酒精消毒，此外，鼓勵所有機組員施打疫苗，除了強化自身防護能力，也提升群體保護力，目前已依機組員意願與檢疫管理規定，陸續安排機組員施打疫苗，將依指揮中心建議加速辦理。

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