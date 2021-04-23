機師染疫成箭靶　華航：謹守防疫、全力配合CDC

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而相關人員皆依規定執行居家檢疫、自主健康管理等措施，相關單位也視需安排居家或分區辦公措施。外站管理也即刻重申要求，地勤代理商等第一線作業單位，進入航機必須配戴口罩及必要防護裝備，以確保機組員安全，相關餐點供應及人員進出機艙，也強化管理。
華航指出，國際疫情仍然險峻，機組員位居航空業第一線，不論目的地疫情風險等級，依然堅守工作崗位，完成飛航任務，即使機組員謹慎遵守防疫規定、嚴格落實防護，仍面臨無所不在的病毒威脅，華航持續落實機組員執勤的防疫管理措施，以防疫、抗疫、降低傳染風險為最高原則，包括量測體溫，佩戴口罩、手套、隔離衣、護目鏡等防護裝備。
飛航組員在駕駛艙內應全程佩戴口罩，僅於用餐或飲水時可輪流取下，不能同時有兩人未戴口罩。在外站期間安排機場專用通道快速出入關、專用車輛接送、旅館加強清潔消毒，安排房間內用餐，強化住房管理不得外出。
華航說明，已建立組員健康自主管理系統及設置防疫專線，提供組員防疫諮詢，並持續提醒機組員勤洗手、使用酒精消毒，此外，鼓勵所有機組員施打疫苗，除了強化自身防護能力，也提升群體保護力，目前已依機組員意願與檢疫管理規定，陸續安排機組員施打疫苗，將依指揮中心建議加速辦理。