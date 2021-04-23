冷氣機掉落意外幾乎無法可管 羅文崇：請工務局研議改善
冷氣機從高處掉落的事件頻傳，新北市議員羅文崇發現無法可管，今（23）日在議會上要求新北市政府工務局長詹榮鋒研議改善；詹榮鋒回應，公寓大廈管委會第8條規定，有成立管委會且規約有定到，因外牆是屬於共用，就會用公寓大廈管理條例處分管委會4到20萬元。
記者陳志仁／新北報導
2021-04-23 16:00:20
羅文崇表示，台北市5年前就發生冷氣機的支架老舊、生鏽承受力不足，導致冷氣從高處墜落砸傷機車騎士的意外，而台灣的天氣潮濕多雨，許多大樓外牆壁磚脆弱，冷氣掉落的意外有逐漸頻繁的趨勢；這個月初永和區安樂路455巷某戶3樓的冷氣機，就發生掉落到一樓路面的意外，所幸發生時間於凌晨沒有造成人員的受傷。
羅文崇指出，22日晚上在台北市的民生東路五段，也發生冷氣掉落的案例，冷氣掉落的危害，遠比大樓壁磚掉落高上許多，尤其19日花蓮才發生6.2級有感地震，市府應該重視這個問題；如果是釘在結構外牆的冷氣支架，只要透空率高於70%且突出外牆不超過60公分，依法是屬於「免查報」的範圍，在建築相關的法規來說，「幾乎就是無法可管。」
此外，直接將冷氣室外機架設於雨遮上也是常見的做法，到底雨遮可承受多少的重量，及冷氣的台數、大小等等也沒有明確的規範，部分的雨遮，甚至超出建築線而遭判定為違建；羅文崇說，2種冷氣掉落的常見型態，攸關市民生命財產安全，市府都應該趕緊來研議辦法管理，尤其是乘載冷氣支架的材質與負重規範要更明確，並納入未來結構檢查的項目之一。