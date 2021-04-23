攻電動車產業　台塑集團王文潮：聚焦降低能源使用

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王文潮在活動致詞時提到疫情說，病毒不會消失，而是與人類共存。因此，除了配戴口罩、酒精消毒外，主動抗疫、維持空氣潔淨更是重要課題。
馬志綱說，受到疫情影響，通路零售業是疫情海嘯第一排，去年人潮大幅下降，銷售額是腰斬再腰斬，也讓經營團隊決議加強購物環境，攜手台塑集團，並導入UVC LED空氣除菌系統。
他透露，這套系統除了應用在購物中心，未來也不排除導入冠德旗下建案。
全球聚焦減少碳排，台塑集團也布局相關事業。台塑化與日商日機裝合資成立福機裝公司，福機裝是台塑集團轉型計畫、專攻綠色能源發展的重要布局，董事長就是王文潮。
他會後受訪時被問及綠能事業表示，各國陸續訂出碳中和目標，台灣在能源發展上，核能將逐步退役，民眾也不喜歡火力發電，天然氣扮演重要發電角色，不過成本較高，風力發電、太陽能等綠能是靠天吃飯，因此儲能系統相當重要。
王文潮表示，很多國家都在搶攻電動車商機，像是美國、中國，不過台灣市場小、量能不夠；區域性電網也是問題，譬如說民眾住在大樓公寓，管委會是否同意設立充電樁。
他認為，現在電池技術還不夠成熟，台塑要專攻電動車應用，最大的重點是降低能源使用率。（編輯：張均懋）1100423