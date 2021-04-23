攻電動車產業　台塑集團王文潮：聚焦降低能源使用

▲台塑集團旗下福機裝與交大今（29）日簽訂產學合作，推展UVC LED相關技術，常委王文潮站台力挺。（圖／台塑福機裝公司提供）
▲台塑集團企業管理中心常務委員王文潮稱台塑攻電動車應用，最大的重點是降低能源使用率。（圖／台塑福機裝公司提供）

中央社

2021-04-23 16:54:51

（中央社記者蔡芃敏台北23日電）台塑集團布局電動車，企業管理中心常務委員王文潮指出，台塑攻電動車應用，最大的重點是降低能源使用率；提到綠電，他也說，風力發電、太陽能等綠能是靠天吃飯，儲能系統相當重要。

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台塑集團旗下福機裝公司、Global Mall環球購物中心今天舉行「UVC LED空氣除菌系統成果發表會」，王文潮與冠德建設、環球購物中心董事長馬志綱等人均出席記者會。

王文潮在活動致詞時提到疫情說，病毒不會消失，而是與人類共存。因此，除了配戴口罩、酒精消毒外，主動抗疫、維持空氣潔淨更是重要課題。

馬志綱說，受到疫情影響，通路零售業是疫情海嘯第一排，去年人潮大幅下降，銷售額是腰斬再腰斬，也讓經營團隊決議加強購物環境，攜手台塑集團，並導入UVC LED空氣除菌系統。

他透露，這套系統除了應用在購物中心，未來也不排除導入冠德旗下建案。

全球聚焦減少碳排，台塑集團也布局相關事業。台塑化與日商日機裝合資成立福機裝公司，福機裝是台塑集團轉型計畫、專攻綠色能源發展的重要布局，董事長就是王文潮。

他會後受訪時被問及綠能事業表示，各國陸續訂出碳中和目標，台灣在能源發展上，核能將逐步退役，民眾也不喜歡火力發電，天然氣扮演重要發電角色，不過成本較高，風力發電、太陽能等綠能是靠天吃飯，因此儲能系統相當重要。

王文潮表示，很多國家都在搶攻電動車商機，像是美國、中國，不過台灣市場小、量能不夠；區域性電網也是問題，譬如說民眾住在大樓公寓，管委會是否同意設立充電樁。

他認為，現在電池技術還不夠成熟，台塑要專攻電動車應用，最大的重點是降低能源使用率。（編輯：張均懋）1100423

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