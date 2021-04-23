影／女老師「神情緊張」遭警盤查上銬　警員：她罵我蠢！

女老師遭警盤查上銬
▲中壢一名詹姓女老師昨天上午拿著早餐準備到教室上課，途中遇到警察盤查，女老師拒絕配合卻遭到警察上銬帶回派出所。（圖／記者李春台翻攝）

記者李春台/桃園報導

2021-04-23 16:00:58

中壢一名教授非洲鼓的詹姓女教師昨（22）日在臉書以「失去自由的9個小時」為題，控訴中壢警方於日前以「神情緊張」、「我沒見過你」等理由在路上攔查她，甚至在她拿出手機錄影搜證時還搶走手機，粗暴將她上銬，以「妨害公務現行犯」留置警局長達9個小時。中壢分局分局長陳錦坤也親上火線為這個案件說明澄清表示，查證過程詹女士不配合，並以言詞辱罵執勤員警，經多次勸導無效後，依妨害公務移送桃園地檢署偵辦。

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詹小姐臉書中強調，22日她從台中搭火車到中壢，出站後買了早餐準備前往附近的排練室上課，途中被一名身穿警察制服騎著警用機車的男人攔下，質問「我沒看過你，你是誰？你從哪裡來？你要幹嘛？有沒有帶證件？你叫什麼名字」，詹認為自己沒有回答的必要，拒絕提供個人資料，並向對方表示「我要去上課，你可以跟我來，再走兩分鐘就會到了，你就會知道我是誰，但我現在不能告訴你任何我的私人資訊。」

詹小姐表示，最後盤查她的員警甚至還對她嗆聲「你最好是沒有犯罪啦！」、「不爽嗎?去陳情啊！」詹女表示，自己不過是要去上課，卻無端發生此事，痛批「台灣是警察國家嗎？這位員警的執法，有符合比例原則嗎？合理嗎？」

中壢分局分局長陳錦坤親上火線澄清表示，中壢區新興路一帶近來發生及查獲多起案件，被分局列為治安要點的加強巡邏地區。本案員警騎乘警用機車，穿著制服巡邏，發現陌生臉孔，以委婉的態度依照警察職權行使法第6條第1項第6款查證身分，其實只要民眾配合提供資料，不要1分鐘即可完成，詹女士卻要我們陪同到其工作場所，顯不合常理。

▲中壢分局分局長親上火線澄清表示，詹女士不配合查證，並以言詞辱罵執勤員警，經多次勸導無效後，依妨害公務移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者李春台翻攝）
▲中壢分局分局長親上火線澄清表示，詹女士不配合查證，並以言詞辱罵執勤員警，經多次勸導無效後，依妨害公務移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者李春台翻攝）
 

在查證的過程中，詹女士不配合，並以言詞辱罵執勤員警，經多次勸導無效後，依妨害公務移送桃園地檢署偵辦。

 

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