新竹縣長楊文科施政報告 政見達成率77%減債102億

新竹縣議會第19屆第5次定期會，今（23）日縣長楊文科進行施政報告，報告他上任2年4個月以來施政四大主軸「拚經濟、重文教、享福利、樂安居」政見及成果，在選前所允諾154項政見，目前已有119項已經完成且持續推動中，政見達成率為77.27％。在推動重大建設同時，也以積極招商引資等多管齊下方式償還縣府公共債務50億元、自償性債務還52.47億元，兩者合計償債達102.47億元，減債比率45.40％成為全國第一。





我是廣告 請繼續往下閱讀

楊縣長也強調，縣府財政健全情況下，才能推動各項建設，在台灣面臨少子化、人口老化等問題，新竹縣幼年人口排名全國第二，縣民平均年齡39.63歲十分年輕，縣內有眾多年輕家庭的竹北市，同時峨眉等偏鄉人口老化，因此他以「老中青幼通通照顧」的目標，逐步落實托嬰、托育、就學及休憩空間、新生兒營養補助、國中小學免費營養午餐加碼有機蔬菜、安心托育家園、竹北增設新學校及校舍，以及學區重新劃分、成立青年資訊委員會、22座特色公園、東興圳景觀改造、頭前溪南岸經典自行車道、頭前溪北岸高灘地運動休閒空間、敬老福利津貼、佈建長照據點、獨居老人緊急通報系統等政見。





在拚經濟方面，新竹縣去年招商投資金額達65.1億元，排名全國第3名，並且已經連續3年獲得非六都公共建設招商王肯定，施政重點的「AI智慧園區」招商作業在去年完成，其內4家廠商今年9月開始興建，112年啟用營運，預估可為本縣增加4000個就業機會，年產值超過1000億元。



