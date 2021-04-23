新竹縣長楊文科施政報告 政見達成率77%減債102億

新竹縣長楊文科施政報告
▲:新竹縣議會第19屆第5次定期會，縣長楊文科進行施政報告。（圖／新竹縣政府提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-04-23 16:03:30

新竹縣議會第19屆第5次定期會，今（23）日縣長楊文科進行施政報告，報告他上任2年4個月以來施政四大主軸「拚經濟、重文教、享福利、樂安居」政見及成果，在選前所允諾154項政見，目前已有119項已經完成且持續推動中，政見達成率為77.27％。在推動重大建設同時，也以積極招商引資等多管齊下方式償還縣府公共債務50億元、自償性債務還52.47億元，兩者合計償債達102.47億元，減債比率45.40％成為全國第一。

我是廣告 請繼續往下閱讀

楊縣長也強調，縣府財政健全情況下，才能推動各項建設，在台灣面臨少子化、人口老化等問題，新竹縣幼年人口排名全國第二，縣民平均年齡39.63歲十分年輕，縣內有眾多年輕家庭的竹北市，同時峨眉等偏鄉人口老化，因此他以「老中青幼通通照顧」的目標，逐步落實托嬰、托育、就學及休憩空間、新生兒營養補助、國中小學免費營養午餐加碼有機蔬菜、安心托育家園、竹北增設新學校及校舍，以及學區重新劃分、成立青年資訊委員會、22座特色公園、東興圳景觀改造、頭前溪南岸經典自行車道、頭前溪北岸高灘地運動休閒空間、敬老福利津貼、佈建長照據點、獨居老人緊急通報系統等政見。

在拚經濟方面，新竹縣去年招商投資金額達65.1億元，排名全國第3名，並且已經連續3年獲得非六都公共建設招商王肯定，施政重點的「AI智慧園區」招商作業在去年完成，其內4家廠商今年9月開始興建，112年啟用營運，預估可為本縣增加4000個就業機會，年產值超過1000億元。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

下列哪一件事情讓你覺得最扯？

下列哪一件事情讓你覺得最扯？

繼續作答
即日起開放商務、出國工作、留學及就醫等民眾自費施打AZ新冠疫苗，若您有這類需求，您會？

即日起開放商務、出國工作、留學及就醫等民眾自費施打AZ新冠疫苗，若您有這類需求，您會？

繼續作答
《玩命關頭9》火爆登場！回顧1-9集裡的重要角色，哪一個是你的最愛？

《玩命關頭9》火爆登場！回顧1-9集裡的重要角色，哪一個是你的最愛？

繼續作答

PK擂台

你覺得被男友背叛比較痛還是被閨蜜背叛比較傷？

被男友背叛比較痛
被閨蜜背叛比較傷
4.65%95.35%
2021-04-21-2021-04-23
即時
推薦閱讀