葉璦菱被內賊偷140萬選擇原諒　ØZI曝「媽媽實在傻」

▲Leo王（左起）、剃刀蔣、ØZI、J. Sheon、熊仔、大支今（23日）出席嘻哈選秀節目MTV《大嘻哈時代》。（圖／記者朱永強攝影）
▲Leo王（左起）、剃刀蔣、ØZI、J. Sheon、熊仔、大支今（23日）出席嘻哈選秀節目MTV《大嘻哈時代》。（圖／記者朱永強攝影）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-04-23 16:29:56

ØZI今（23日）今出席嘻哈選秀節目MTV《大嘻哈時代》，被問家中外傭偷走媽媽逾140萬，坦言：「當時滿受傷，因為她跟我們家相處約5、6年，就像家人一樣。」不過媽媽選擇原諒外傭，他也不想追究，直呼：「整起事件就很ㄎㄧㄤ！媽媽若再不換保險箱密碼就ㄎㄧㄤ爆了。」

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全台首創第一個超大型嘻哈選秀節目MTV《大嘻哈時代》網羅嘻哈歌手大支、熊仔、剃刀蔣、Leo王擔任節目導師，今邀請ØZI擔任客座導師，一起接受媒體聯訪，ØZI談道：「相處5、6年的外傭偷走媽媽逾140萬，感到很受傷，心裡也在幫她找理由，但對於原因並沒問出個所以然。」最後外傭釋出悔意，媽媽選擇原諒，他也不希望去制裁對方，不過他笑說：「整起事件就很ㄎㄧㄤ！媽媽要是再不改密碼就ㄎㄧㄤ爆了，現在媽媽家貴重的物品，都被鎖在保險箱裡，設定超長密碼，藏到我家去。」

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▲ ØZI與媽媽都選擇偷竊家中錢財的外傭，展現為人器度。（圖／記者朱永強攝影）
近年來興起嘻哈藝術，壞、狂妄、嗆聲、性愛等常常是嘻哈歌曲不可缺少的元素，ØZI日前推出新專輯，其中一首歌《0.03》就在探討性經驗，歌詞直白露骨，所謂0.03代表保險套的厚度，ØZI表示：「東方文化談『性』比較靦腆，但性其實很正常，會利用歌詞來談論，也是希望可以當個開頭，讓大家以更健康、大方地去討論這件事。」

大支、熊仔、剃刀蔣、Leo王被問到參賽者的私生活事件是否會影響到評分，異口同聲表示：「不可能！」熊仔說：「反而會讓節目更精彩，因為會被當場挖出來當話題。」有趣的是，若參賽者被挖出是高學歷或者是扶老奶奶過馬路等正面形象，可是完全不符合一般嘻哈態度，完全和流行音樂選秀節目相反。另外，由於節目一錄影就是12小時，大支加碼爆料：「剃刀蔣體力最差，錄到最後都戴起墨鏡。」

▲Leo王（左起）、剃刀蔣、熊仔、大支大聊嘻哈文化。（圖／記者朱永強攝影）
▲Leo王（左起）、剃刀蔣、熊仔、大支大聊嘻哈文化。（圖／記者朱永強攝影）
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