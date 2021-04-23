中市自來水管頻頻爆管　議員促加速汰換

中市自來水管頻頻爆管　議員促加速汰換
▲議員楊正中呼籲市政府應針對所有地下水井進行全面水質檢測(圖／柳榮俊攝2021.4.23)

記者柳榮俊/台中報導

2021-04-23 16:18:56

旱象嚴重，中彰投地區率先實施「供5停2」限水措施，不但衝擊民眾生活，各行各業的營運也大受影響。今(23)日市議員張瀞分、李榮鴻等人，針對相關抗旱措施，要求自來水公司盡快汰換老舊管線，並且要審慎控管地下水，不能無限制鑿井取水，以免破壞地下含水層甚至導致地層下陷等後遺症。

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張瀞分說，台中人很可憐，缺水從台中先停水，沒辦法水力發電導致缺電，中央就讓台中火力發電廠增加燃煤發電、製造空污，台中人老是被欺負。而經濟部率先對中彰投實施「供5停2」限水措施，復水過程頻頻傳出爆管事件，甚至還傳出水淹社區地下室的狀況，爆管後民眾要苦苦等候水公司搶修，停水時間拖得更長，怨聲載道。

張瀞分進一步指出，復水爆管是因為老舊自來水塑膠管線無法承受復水時管內氣壓和水壓，而根據市府經發局的專案報告，台中市自來水管線漏水率是六都最高，去年底漏水率更達到16.8%。中央前瞻基礎建設水環境相關工程三期總經費超過千億元，中央應該先汰換老舊管線，解決最基本的民生供水問題。

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▲ 議員張瀞分要求自來水公司盡快汰換老舊管線(圖／柳榮俊攝2021.4.23)
 

議員李榮鴻表示，中央緊急鑿井抽取地下水的狀況，因應旱象，經濟部不斷在台中市開井、鑿井抽地下水，在台中市打88口井是全台數量最多、密度也最高，超收地下水對地下含水層會有一定的影響，海線地區民眾甚至擔心會造成地層下陷。

李榮鴻指出，在大甲、大安、外埔地區目前有合法水權的水井數量共有320口，主要作為農業用、工業用、家用及公共使用，一般民用或農用的水井深度大約只有十幾米深，但經濟部現在鑿的井可能都超過一百米深，如果中央無限制鑿井抽取地下水，將衝擊現有農用、民用水井用水，李榮鴻要求政府應該有效控管，否則將造成嚴重後遺症。

議員楊正中指出，之前自來水公司封了台，中市七口深水井，封井原因為當初檢測地下水有三氯乙烯的汙染。楊正中強調，如今要重新啟用，請問市府務必要確保用水安全，才可以提供給市民取用。他也呼籲市政府應針對所有地下水井進行全面水質檢測。

經發局長張峯源指出，近期中央實施台中「供五停二」限水措施，台灣自來水公司停水後啟動復水作業，塑膠管線壓力增加易導致破管，市府已成立管控平台，第一時間掌握並通報台水公司加速處理。

經發局表示，全國國營事業中只有台灣自來水公司將總公司設於台中，但去年台中地下管線漏水率卻是六都最高16.83%，高於平均漏水率13.9%；對此，市府已請台水加速汰換台中老舊管線，台水也於109至111年編列20億元汰換經費，預計111年4月底前完工，市府已主動建立雙方管控平台，與台水攜手加速管線汰換時程，減少爆管情形，穩定水源供應。

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