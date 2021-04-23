中市自來水管頻頻爆管　議員促加速汰換

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張瀞分進一步指出，復水爆管是因為老舊自來水塑膠管線無法承受復水時管內氣壓和水壓，而根據市府經發局的專案報告，台中市自來水管線漏水率是六都最高，去年底漏水率更達到16.8%。中央前瞻基礎建設水環境相關工程三期總經費超過千億元，中央應該先汰換老舊管線，解決最基本的民生供水問題。
議員李榮鴻表示，中央緊急鑿井抽取地下水的狀況，因應旱象，經濟部不斷在台中市開井、鑿井抽地下水，在台中市打88口井是全台數量最多、密度也最高，超收地下水對地下含水層會有一定的影響，海線地區民眾甚至擔心會造成地層下陷。
李榮鴻指出，在大甲、大安、外埔地區目前有合法水權的水井數量共有320口，主要作為農業用、工業用、家用及公共使用，一般民用或農用的水井深度大約只有十幾米深，但經濟部現在鑿的井可能都超過一百米深，如果中央無限制鑿井抽取地下水，將衝擊現有農用、民用水井用水，李榮鴻要求政府應該有效控管，否則將造成嚴重後遺症。
議員楊正中指出，之前自來水公司封了台，中市七口深水井，封井原因為當初檢測地下水有三氯乙烯的汙染。楊正中強調，如今要重新啟用，請問市府務必要確保用水安全，才可以提供給市民取用。他也呼籲市政府應針對所有地下水井進行全面水質檢測。
經發局長張峯源指出，近期中央實施台中「供五停二」限水措施，台灣自來水公司停水後啟動復水作業，塑膠管線壓力增加易導致破管，市府已成立管控平台，第一時間掌握並通報台水公司加速處理。
經發局表示，全國國營事業中只有台灣自來水公司將總公司設於台中，但去年台中地下管線漏水率卻是六都最高16.83%，高於平均漏水率13.9%；對此，市府已請台水加速汰換台中老舊管線，台水也於109至111年編列20億元汰換經費，預計111年4月底前完工，市府已主動建立雙方管控平台，與台水攜手加速管線汰換時程，減少爆管情形，穩定水源供應。