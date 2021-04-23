立院廣設監視器　民眾黨發言人：難道進入綠色恐怖時代？

台灣民眾黨與國民黨立院黨團外走廊遭爆被安裝監視器，雖然立院表示這些新監視器是為了維安考量，只會錄影，不會錄下聲音，但是民眾黨與國民黨仍質疑動機。民眾黨發言人楊寶楨質疑，

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林志嘉回應表示，立法院曾於民國93年（2004年）建置院區監視系統，另於98年更新過，國民黨團門口兩支則為101年新增。今年3月起進行監視器換新工程，是全院通案換新，除民眾黨團辦公室於今年溝通過後新設，其餘位置全部比照舊有規劃，新機測試完成就會拆除舊機。

林志嘉指出，這次新換攝影機機器是台製產品，也比照舊案僅具錄影功能，並無錄音功能、機器本身也無刷臉功能。如黨團有疑義可以切結不裝設，立法院都會尊重黨團及委員的意見，但是如果以後在黨團場所有紛爭，要求立法院提供錄影帶時，立法院無法提供。



