台灣智慧營運塔先建再OT　議員批浪費公帑　

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林祈烽質疑，市長的施政報告去年和今年寫的差不多都一樣，重點就是還要再等相關單位的規劃，但時間一年一年的過，最新的定位就是再定位，何時才能真的完成招標興建和動工？
議員李中抨擊市政府台灣智慧營運塔目前先興建再OT的規劃根本就是在浪費公帑，台中市現階段的財政又不是非常好，與其花大錢蓋一棟辦公大樓，要不就恢復台灣塔這樣的地標建築，不然就像台北101大樓那般設定地上權，直接BOT就好。
李中表示，台灣塔當年興建的目的，是要結合城市產業、文化與觀光，我們要的是利用醒目的地標，吸引國內外的業者與觀光客前來，而不是搞一個好聽的智慧營運塔，卻連基本的5G基礎設施都沒有。
李中說，現在台中市到處都有辦公大樓，市政府如果沒有能力經營管理，卻還要花76億元蓋幫人家蓋一棟辦公大樓然後再OT出租，這實在是很窩囊的事情，如果是這樣不如不要自己蓋。
李中提議，可以像台北101大樓那樣，直接設定地上權，用BOT的方式，讓廠商來幫我們蓋地標建築，我們不用出錢還可以使用或收租；假使蓋個102層樓，那就委屈一點叫台中102大樓罷了。
都市發展局長黃文彬說，市長在上次市政會議中有指示，把兩位前市長規劃整合在一起，漂浮的眺望加上綠洲的景觀把都市的Landmark跟營運的需要結合在一起，所以叫做台灣智慧營運塔，未來要帶動產業升級和新創孵化做定位，這部份都還在協議及定位中。
黃文彬表示，蓋房子不困難，但它的定位和未來的使用要能確定，所以目前由經發局在爭取相關經費做可行性評估和財務分析，都發局會接續做興辦工作。
經發局長張峯源則指出，經發局負責產業定位和營運功能的先期規劃，現已申請經濟部前瞻計畫的經費補助，4月16日已送案。
張峯源說，經訪查台中市廠商，大家都有迫切的空間需求，而且對台灣智慧營運塔寄予厚望，經發局會把產業界的需求規劃好，再呈報經濟部。