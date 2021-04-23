李德維疑萬巒豬腳非台豬　綠營氣炸：「到屏東吃就知道」

DSC04490
▲國民黨立委李德維質疑萬巒豬腳被魚目混珠，綠營氣炸。（圖／記者呂炯昌攝, 2020.4.17）

記者胡宥心／台北報導

2021-04-23 16:35:33

今（23）日上午立法院議場，國民黨立委李德維在國是論壇提到，「難道萬巒街上賣的豬腳，都沒有被魚目混珠嗎？都是台灣豬嗎？」影射屏東萬巒豬腳有參雜進口豬腳，傷害台灣豬農和萬巒豬腳品牌。民進黨發言人顏若芳表示，嚴正要求國民黨江啟臣主席和李德維應公開道歉。

我是廣告 請繼續往下閱讀
顏若芳表示，若李德維沒有吃過萬巒豬腳，他們要鄭重向李德維介紹，屏東萬巒豬腳之所以美味，就是使用新鮮的「台灣溫體豬」製作，屏東縣長潘孟安也特別在臉書澄清，縣政府聯合稽查小組最近5年查核萬巒豬腳，業者使用的全部都是台灣豬，屠宰證明、進貨證明清清楚楚，拜託國民黨不要用謠言來傷害地方產業。

「沒有吃過豬肉，也看過豬走路」顏若芳說，李德維如果不知道萬巒的豬腳是用台灣溫體豬做的，也可以去問問屏東同黨立委，「到底萬巒豬腳是不是用台灣溫體豬做的」，不要用這樣毫無證據的謠言來傷害台灣地方的產業，不要讓台灣聞名世界的美食蒙上不白的冤屈。

來自屏東的民進黨立委莊瑞雄也說，萬巒豬腳飄香70餘年，肥肉Ｑ彈不油膩，肉、筋韌性中帶點脆脆的口感，是國人都知道的好味道，連國民黨的前總統蔣經國先生都是最佳代言人，「怎麼會被徒子徒孫說得如此不堪？」況且冷凍的豬腳和溫體豬腳口感天差地別，萬巒豬腳美味的關鍵就是用的都是台灣的溫體豬，沒有商家會用冷凍豬腳打自己的臉。

民進黨立委周春米表示，萬巒豬腳遠近馳名，有口皆碑，不能因為沒有查證過的說法，讓抹黑口水弄髒豬腳美食、讓政治打手打擊在地產業，抹黑萬巒豬腳業者業者們多年苦心經營的成果。民進黨立委鍾佳濱也說，與其在立法院質疑，不如到屏東實地走訪，實地吃豬腳，吃吃看到底是不是台灣豬，歷年來屏東縣政府也有在查核，可以確保萬巒街上，業者使用的豬腳全都是來自台灣。

顏若芳呼籲，李德維不要為了個別政黨的政治目的，「說謊又狡猾，睜眼說瞎話」，請國民黨江啟臣主席和李德維立刻為傷害萬巒豬腳的造謠言論，公開向全國養豬業者，與所有的萬巒豬腳業者道歉。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

下列哪一件事情讓你覺得最扯？

下列哪一件事情讓你覺得最扯？

繼續作答
即日起開放商務、出國工作、留學及就醫等民眾自費施打AZ新冠疫苗，若您有這類需求，您會？

即日起開放商務、出國工作、留學及就醫等民眾自費施打AZ新冠疫苗，若您有這類需求，您會？

繼續作答
《玩命關頭9》火爆登場！回顧1-9集裡的重要角色，哪一個是你的最愛？

《玩命關頭9》火爆登場！回顧1-9集裡的重要角色，哪一個是你的最愛？

繼續作答

PK擂台

你覺得被男友背叛比較痛還是被閨蜜背叛比較傷？

被男友背叛比較痛
被閨蜜背叛比較傷
4.65%95.35%
2021-04-21-2021-04-23
即時
推薦閱讀