李德維疑萬巒豬腳非台豬　綠營氣炸：「到屏東吃就知道」

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「沒有吃過豬肉，也看過豬走路」顏若芳說，李德維如果不知道萬巒的豬腳是用台灣溫體豬做的，也可以去問問屏東同黨立委，「到底萬巒豬腳是不是用台灣溫體豬做的」，不要用這樣毫無證據的謠言來傷害台灣地方的產業，不要讓台灣聞名世界的美食蒙上不白的冤屈。
來自屏東的民進黨立委莊瑞雄也說，萬巒豬腳飄香70餘年，肥肉Ｑ彈不油膩，肉、筋韌性中帶點脆脆的口感，是國人都知道的好味道，連國民黨的前總統蔣經國先生都是最佳代言人，「怎麼會被徒子徒孫說得如此不堪？」況且冷凍的豬腳和溫體豬腳口感天差地別，萬巒豬腳美味的關鍵就是用的都是台灣的溫體豬，沒有商家會用冷凍豬腳打自己的臉。
民進黨立委周春米表示，萬巒豬腳遠近馳名，有口皆碑，不能因為沒有查證過的說法，讓抹黑口水弄髒豬腳美食、讓政治打手打擊在地產業，抹黑萬巒豬腳業者業者們多年苦心經營的成果。民進黨立委鍾佳濱也說，與其在立法院質疑，不如到屏東實地走訪，實地吃豬腳，吃吃看到底是不是台灣豬，歷年來屏東縣政府也有在查核，可以確保萬巒街上，業者使用的豬腳全都是來自台灣。
顏若芳呼籲，李德維不要為了個別政黨的政治目的，「說謊又狡猾，睜眼說瞎話」，請國民黨江啟臣主席和李德維立刻為傷害萬巒豬腳的造謠言論，公開向全國養豬業者，與所有的萬巒豬腳業者道歉。