小家庭母親節餐廳這裡挑 業界首創膠原蛋白入菜寵媽媽
時序進入五月，母親節檔期倒數兩周，不少餐飲業者也推出限定餐點與優惠，特別針對都會小家庭，一人一份的餐點更適合慶祝。其中，王座餐飲集團更攜手與國內健保食品大廠合作，將膠原蛋白粉與熬雞湯粉入菜，期盼打開保健飲食的新商機，未來能為餐飲打出一條不一樣的路。
記者黃仁杰／台北報導
2021-04-23 16:37:12
王座國際餐飲股份有限公司旗下品牌包含銀座杏子日式豬排、段純貞牛肉麵、大阪王將與京都勝牛等多個餐飲品牌，秉持著創新精神，此次與國內保健品大廠大江生醫子公司健康會社攜手合作，特別推出漂亮膠原蛋白粉和元氣熬雞湯粉來入菜，在後疫情時期透過美食來改變消費者的生活習慣。
21日起，系列餐點將於銀座杏子日式豬排、京都勝牛、大阪王將、段純貞及太陽蕃茄拉麵開賣，消費者在各品牌含湯類的餐點中加價30元即可添加膠原蛋白或熬雞湯，而在5月6日至5月9日，母親節期間只要到店消費說出通關密語「我愛媽媽，就送媽媽元氣漂亮」，各品牌將免費幫媽媽升級餐點。
而日本橋海鮮丼辻半推出兩品全新海鮮珠寶盒，分別為以智利帝王蟹為主角的<雪>套餐，以及嚴選奢華煮鮑魚等時令魚鮮入菜的<旬>套餐。不管是喜歡鮮甜彈嫩的帝王蟹肉，以及濃郁滑口的蟹膏，或是偏愛每日慢火磯煮的頂級鮑魚，就是要好好犒勞辛勞的母親，同時推出期間限定的雙人及四人優惠套餐，另外，即日起只要點購任一款海鮮珠寶盒，加購149元即可升級為黑鮪魚。
主打日式和牛燒肉的乾杯集團聯合旗下餐飲品牌與電商平台，推出「媽咪啖和牛」方案過節，從在家過節到高空饗宴，4款不同情境氛圍的和牛饗宴，從單價近6千元的高檔享受到人均千元有找的高CP燒肉，滿足肉食系媽咪過節聚餐的選擇。
而針對選擇在家慶祝的消費者，業者也在電商品牌乾杯超市推出「和牛燒肉X BRUNO多功能電烤盤聯名禮盒」，限量200盒。主打送禮、大餐一次滿足，內含MB8+澳洲和牛莎朗芯、上等牛五花與牛五花雙拼、上等和牛角切與澳洲穀飼厚切牛舌5款高品質和牛，同時附上乾杯萬用燒肉醬與椒鹽粉方便料理調味。