新冠疫情影響　去年消費申訴運輸排首位

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▲行政院消保處表示，去年受到疫情影響，「運輸類」消費爭議躍升首位。（圖／NOWnews資料照）

記者張志康/綜合報導

2021-04-23 16:59:54

行政院消費者保護處（消保處）今（23）日公布去年各直轄市、縣(市)政府受理消費者申訴及申請調解案件統計。消保處表示，受到新冠疫情影響，「運輸類」消費爭議躍升首位，較前年同期增加2680件。

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消保處統計，去年各縣市政府受理申訴及申請調解案件，共有72245件，較前年同期大增17,344件。排名前五名分別為「運輸類」、「線上遊戲類」、「健身類」、「電器及周邊商品類」及「服飾、皮件及鞋類」。

其中，由於去年初爆發新冠肺炎疫情，因此「運輸類」相關爭議大增。消費處指出，主要爭議原因為機票、郵輪之退改票及解約退費爭議。消保處認為，

排名第二類的線上遊戲類，也有4474件，主要消費爭議為遊戲帳號遭無端凍結或伺服器穩定性差等問題。消費處認為，依據現行「網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」規定，業者倘發現玩家有違反遊戲管理規則之情事，應通知消費者於一定期間內改善，原則上經通知而未改善時，始得按情節輕重限制玩家之遊戲使用權利。但如果業者對前項事實認定產生錯誤或無法舉證時，應對消費者之損害負賠償責任。

排名第三類的「健身類」，相關爭議有3784件，主要申訴的問題包括健身房無預警停業或解約退費等問題。消保處則是提醒民眾，應儘量選擇商譽良好之健身中心，且在簽署契約前，務必謹慎檢視契約內容，以保障自身之消費權益。

排名第四類的是3758件的「電器及周邊商品類」，消保處指出，這類爭議主要以網購商品之退換貨、以及一頁式廣告商品不實廣告等問題為主。

至於第五類的「服飾、皮件及鞋類」，消保處指出，這類以瑕疵品或出貨爭議等退換貨問題，及後續退費之爭議居多。

對於近年的消費爭議，行政院消保處提醒消費者，請注意：

一、 進行線上遊戲時，應充分瞭解「網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」及遊戲管理規則。

二、 參加健身中心時改以月繳方式繳納費用。

三、 網路購物時，宜儘量選擇國內知名或商譽良好的購物網站，並以第三方支付方式付款。

四、 選購商品前，應先檢視相關退換貨資訊，注意有無合理例外情事以確保自身權益。

最後，如仍發生消費糾紛，可撥打1950消費者服務專線，向各地方政府消費者服務中心諮詢，或至行政院消費者保護會網站(https://cpc.ey.gov.tw)進行線上申訴，維護自身之消費權益。

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