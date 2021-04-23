巷仔內／藍委罵屏東豬腳　反成屏東縣長綠初選的火力展示

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民進黨內屬於英系的莊瑞雄第一時間跳出來痛批李德維，強調整條屏東街上，全是用台灣豬，「因為豬腳美味關鍵是台灣溫體豬」，若用了冷凍豬，口感會大打折扣。他批李德維為了搏版面，居然消費屏東的驕傲，應該道歉。
口才、反應一流的莊瑞雄，立刻帶上同樣屏東出身，日前為了自表清白退出民進黨的立委蘇震清，兩人立刻在立法院開記者會，牙尖嘴利的莊瑞雄酸李德維不只污辱了萬巒豬腳，也污辱了台灣豬，更諷他「豬腦何苦為難豬腳。」
另一位有意爭取屏東縣長綠營提名的不分區立委周春米也跳腳批李德維是政治操弄，打擊屏東在地商家，應該道歉並且停止抹黑。周春米在地方一向被視為是潘孟安屬意的接班人，儘管潘孟安對於下任人選檯面上不置可否，但他默默地組織人脈傳給周，帶著她開記者會、跑攤，不難看出潘孟安對周春米的偏愛。
有綠營人士私下打趣比喻，今天這場豬腳捍衛之戰，根本是他們的「火力展示」，周春米有地方要角協助，早上還在台北立法院開會，下午就能衝回屏東開記者會，短短幾小時立刻找到知名小吃店業者、萬巒鄉代表陪同開記者會，讓周春米美美地在地方記者鏡頭面前吃著豬腳。
莊瑞雄則有同為英系的立委蘇震清助陣，立刻搶快在立法院黨團會議室開了記者會，媒體人緣好的莊瑞雄，也得到不少全國版面曝光。
最後是屏東選區的綠委鍾佳濱，直到下午才發臉書文，幽默稱要邀請李德維來屏東走走，親自品嚐吃吃看萬巒豬腳是否為台灣豬。鍾佳濱隸屬新潮流，去年因為屏東區域立委被縮減一名，三席立委變兩席，原本黨內說好蘇震清那席讓給鍾佳濱選，蘇穩入不分區安全名單。未料，蘇震清捲入誠美材炒股案，礙於外界眼光，黯然痛失不分區立委，其叔叔、時任立法院長的蘇嘉全在中央奔走，最後協調出同為英系的莊瑞雄「讓出」屏南選區給蘇震清選，自己進入不分區名單，鍾佳濱得以繼續在屏北經營。
鍾佳濱是台大歷史系畢業，曾參與野百合學運，他從國會助理、縣長機要、副縣長、民進黨副秘書長，政治資歷、歷練在中央或地方都相當完整。更是新系重要嫡系，但是在這場白熱化的初選中，他始終最低調，但多次強調自己有前縣長曹啟鴻相挺，近日也開始掃街、掛看板。
一名綠營地方人士不諱言，若要論實力，蘇震清所屬的蘇家在地方上仍有深厚的人脈資歷，要出線，爭取到蘇家支持相當重要，且蘇震清已經退黨，不會參與民進黨黨內初選，唯一要擔心的是蘇震清少了黨籍顧慮，是否會在最後以無黨籍披掛上陣，這樣勢必衝擊綠營在屏東的選情。
據了解，民進黨黨內初選是採取全民調，三位有意爭取縣長提名的人，不論藍綠都在地方奔走，目前呼聲最高的仍是莊瑞雄，但鍾佳濱與周春米民調差距也在縮小中，因為是全民調，意味著最後會加入許多非民進黨員意見，這場台灣最南端的縣長提名之戰，恐怕不會太快分出勝負。