P聯盟／潘冠翰被爆婚外情　陳建州：尊重攻城獅球團決定

▲新竹攻城獅前鋒潘冠翰。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.10.17）
▲新竹攻城獅前鋒潘冠翰。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.10.17）

記者黃建霖/桃園報導

2021-04-23 17:25:28

新竹街口攻城獅球員潘冠翰因球季期間發生婚外情事件，經球團查證後不予續約，而在今(23)日季後賽開打前，聯盟執行長陳建州也表示在完全了解事情經過後，聯盟才會針對此個案來發言。

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攻城獅球團今天宣布球員戰力調整名單，確定潘冠翰在今年合約期滿後確認不予續約。對此球團作出解釋，「潘冠翰於球季期間發生婚外情事件，經球團查證後，潘冠翰私下感情生活雖屬個人行為，但其行為已違反新竹街口攻城獅球隊管理規範，且嚴重影響球隊形象，球團將即刻予以釋出。」

同時攻城獅球團也聲明，球團於合約內皆有針對球員場外行為另訂規範，身為職業球員應更了解自身行為皆會對社會造成影響，球團將嚴格要求所有球員自律。

「因為我們現在都是二手訊息，具體事情是怎麼樣我們也都還不清楚，不希望未審先判，因此針對這個事件我們可能不能多發言，尤其現在是季後賽和冠軍戰，事情很可能會失焦。」陳建州如此說道。

至於目前攻城獅已經做出了不續約的決定，陳建州也稱讚球團作出很好的示範和處理，「我們還不知道來龍去脈，最害怕就是未審先判，不希望不清楚的狀況下就做判決，聯盟立場尊重球團決定。」

陳建州也強調這件事值得引以為戒，季後聯盟也會針對本季一連串的場外事件做調整。

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