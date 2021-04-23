台中國際旅展主打國內主題旅遊 邀昇恆昌助陣爆人潮

2021台中國際旅展以「偽出國─發現新台灣」為主題，今日起至26日在台中國際展覽館登場，邀150家業者參展，昇恆昌免稅商店首度進駐。主辦單位台中世貿中心副總洪玉玲表示，今年主打國內旅遊行程，各種票券下殺折扣大，住宿券2.6折起跳，餐券5.8折起，已經打到「骨折」了，疫情期間不能出國旅行，那就在台灣與離島玩個盡興！





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2020台中國際旅展因為疫情停辦，今年儘管恢復舉辦，受到各國實施旅遊禁令限制，國外旅遊市場全軍覆沒，今天登場的國際旅展商品以國內主題旅遊為主，尤其許多國外線旅遊業者，利用過去一年時間，深度開發出多樣化國內旅遊行程，洪玉玲表示，過去未能好好玩台灣的人，不妨利用旅展各項優惠，超前部署，規畫整年旅遊行程。





▲台中國際旅展邀昇恆昌助陣，方便不出國也能暢買免稅商品，體驗偽出國樂趣。（圖／記者金武鳳攝，2021.4.23)

為確保民眾權益，所有參展廠商所販售的旅遊商品都要有銀行履約保證外，還請消保官在展覽期間駐場指導，主動巡場糾察業者販售的商品，免費提供民眾預約簽單的品保諮詢服務，保障消費者權益。





這次旅展主打國內線主題旅遊行程，及餐旅業提供美食與住宿票券，由於競爭激烈，各家競飆優惠，以義大皇家酒店為例，住宿下殺26折，六月底前平日使用，再賺千元禮券，好康只有旅展有。另五星級餐券區，有近20家業者參展，各有促銷方案，新天地聯合餐券650元起，適用崇德店吃到飽自助百匯，及東區店瀚熙軒精緻套餐，大約85折優惠。

▲台中國際旅展最夯焦點在餐券區，新天地推出聯合餐券因選擇多很搶手。（圖／記者金武鳳攝，2021.4.23)

台中林酒店也推出旅展優惠方案，住宿券33折起，餐券88折，一開賣即吸引熟客搶購。星饗道自助餐推出平日午餐一套10張5500元，加贈時下最舒壓市價1980元的「深層肌肉按摩槍」，換算一張400元有找。

▲星饗道自助餐推出平日午餐一套10張5500元，加贈市價1980元的「深層肌肉按摩槍」，換算一張400元有找，就能大啖豪華美食。（圖／星享道提供）

至於主題旅遊行程，為體驗偽出國樂趣，離島行程最火熱，各家旅行社競推套裝行程，探索國際旅行社推出「小琉球二天一夜四人同行」，每人僅要1900元，含來回船票、住宿一晚及機車、潮間帶、夜間生態導覽及保險，如果現金付款，再送浮潛或半潛艇一次，說是流血破盤價也不為過。