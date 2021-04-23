台中國際旅展主打國內主題旅遊 邀昇恆昌助陣爆人潮

2021台中國際旅展以「偽出國─發現新台灣」為主題，今日起至26日在台中國際展覽館登場，邀150家業者參展，昇恆昌免稅商店首度進駐。主辦單位台中世貿中心副總洪玉玲表示，今年主打國內旅遊行程，各種票券下殺折扣大，住宿券2.6折起跳，餐券5.8折起，已經打到「骨折」了，疫情期間不能出國旅行，那就在台灣與離島玩個盡興！
2020台中國際旅展因為疫情停辦，今年儘管恢復舉辦，受到各國實施旅遊禁令限制，國外旅遊市場全軍覆沒，今天登場的國際旅展商品以國內主題旅遊為主，尤其許多國外線旅遊業者，利用過去一年時間，深度開發出多樣化國內旅遊行程，洪玉玲表示，過去未能好好玩台灣的人，不妨利用旅展各項優惠，超前部署，規畫整年旅遊行程。
為確保民眾權益，所有參展廠商所販售的旅遊商品都要有銀行履約保證外，還請消保官在展覽期間駐場指導，主動巡場糾察業者販售的商品，免費提供民眾預約簽單的品保諮詢服務，保障消費者權益。
台中林酒店也推出旅展優惠方案，住宿券33折起，餐券88折，一開賣即吸引熟客搶購。星饗道自助餐推出平日午餐一套10張5500元，加贈時下最舒壓市價1980元的「深層肌肉按摩槍」，換算一張400元有找。
至於主題旅遊行程，為體驗偽出國樂趣，離島行程最火熱，各家旅行社競推套裝行程，探索國際旅行社推出「小琉球二天一夜四人同行」，每人僅要1900元，含來回船票、住宿一晚及機車、潮間帶、夜間生態導覽及保險，如果現金付款，再送浮潛或半潛艇一次，說是流血破盤價也不為過。