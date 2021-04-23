名家論壇》膝關節／《永生戰》長生不老是祝福還是詛咒？

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科幻片一來驗收視覺特效的硬底子功夫，二來考驗編導對於主題原創性設定，使得科幻片是最不容易拍好的一門類型。因為類型傑作珠玉在前，要從創意上出眾可是極大挑戰。
《永生戰》的韓文片名就是「徐福」，懂歷史的人就知道這名字並非憑空捏造，是當年秦始皇為了追求長生不老，進而派出徐福出海尋找藥材，最後徐福沒有歸返，秦始皇當然沒踏入永生之門。
片中的朴寶劍就是飾演「永生人」徐福，他長生不老不用睡覺，從小誕生在實驗室，沒見過外面的風景，也沒吃過正常人的飲食。他的人生為了服膺生技需求而存在，每天都要被抽取骨髓，提供給資助者的永生想像。
這時由於美國認為這個永生人技術會威脅日後國安，就怕淪為恐怖分子使用，要求必須轉移永生人。途中為了確保永生人安全，孔劉飾演的情報人員閔基憲，由於腦部病變問題，情報長官允諾只要安全護送後，就能將永生人治療技術用於無藥可醫的他。
沒想到，這場單純的護送工作變了調，其實美國根本不希望永生人技術存在，威脅滅除目標，而韓國人則在發生轟動一時的生技博士黃禹錫造假複製幹細胞事件，導致民族主義羞愧打擊，面對這次技術領先當然想保護研究目標。
也就是說，《永生戰》仍然碰觸到了韓國電影裡面的不變核心議題：韓美之間的矛盾情結。需要美國的國防協力，卻又痛恨美國對國政下的指導棋。透過電影包裝，看到韓國受到美方壓制之餘，若想保存自家民族尊嚴，必要時就是要開戰對抗。
情報人員周旋於國家機器與生技公司的壓力底下，保護孔劉飾演的幹員則面對如果殺了永生人就等於葬送自己活下去的可能，保護他則是與整個國家機器／美方勢力為敵。這戲的精彩之處其實並非要討論對戰場面，而是討論永生人的存在目的，以及為何我們要活著？孔劉心疼朴寶劍活得沒有自主尊嚴，實驗室的人只把他當研究目標，而創造出永生人的博士則是為了彌補失去幼小兒子的心靈沙漠而創造出他，這段情節其實很催淚，意外多添增了幾分血淚人性。
朴寶劍讓觀眾同情永生人這個角色一點也不快樂，透過很萌的眼神，從他吃泡麵那場戲引人發噱，或是永生人第一次逛菜市場，看到想穿的鞋子、俗俗的衣服，這些你我習以為常的生活，對永生人來則是第一次擁有生活感的契機。
《永生戰》拋出的道德兩難問題其實對觀眾來說，認同朴寶劍的悲劇設定，卻也無法幫他找到救贖，唯一的解藥是讓永生人解脫，讓他永眠才是得到尊嚴。大地萬物生死法則不該由人類改變。對觀眾來說，這戲的哲學申論題雖略單薄，還好兩位男神演技可圈可點，幾場超能力對決場面點到為止的炫技，對於粉絲來說已值回票價。
●作者：膝關節／影評人
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