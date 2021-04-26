今日來講股／傳產漲價股先放著　換電子3族群接棒

台北股市上周有如坐雲霄飛車一般，前一天上沖下洗，高低差300多點，還爆史上天量6500多億元，鋼鐵與航運漲聲響起，但隔一天「大航海」與「鋼鐵人」族群退色，換電子股接棒，到底本周要怎麼操作？為此，分析師建議漲價題材仍是指標，但傳產的航運與鋼鐵可能稍作休息，可轉向電子股的面板、矽晶圓、記憶體這三個漲價題材族群，而大盤只要沒跌破16500點，所有的拉回都是買點。
記者許家禎／台北報導
2021-04-26 08:30:00｜2021-04-26 12:47:20
啟發投顧分析師廖祥安表示，目前市場上資金太多了，尤其是在拜登當選總統後，他很急著想要振興美國經濟，因此推出基礎建設方案，光基礎建設這部分，投入的金額就高達2.3兆美元，這麼龐大的金額陸陸續續投放到市場後，一定會造成國際原物料的上漲。像是去年「負油價」的石油，現在都漲了，也帶動塑化與其他原物料，或航運與鋼鐵等傳產股的走揚空間。
至於本周盤勢，廖祥安指出就以22日那根黑K棒高低點（17428點與17066點），做為一個支撐壓力觀察。但值得注意的是，因為國際原物料持續上漲，所以「漲價」變成是重要的題材，包括鋼鐵、航運等傳產股都受惠，電子股的面板、記憶體、矽晶圓也都在漲價題材上成為受惠股，上周五（23日）已經看到這個態勢，相信本周還會持續發酵。
廖祥安表示，如果從漲價這個角度來看，各位想一想，在漲價之前若有某些公司已經擁有大量的低價庫存，那這些公司會不會因為漲價，使得這些低價庫存大大獲利，提醒投資人可以把這個當作操作重點。而目前因為指數來到萬七之上，市場規模擴大，相信日成交量4000多億元將成為新常態，因此若從這方面來看，籌碼並沒有很凌亂。
廖祥安也說，投資人唯要注意的是，雖然聚焦漲價題材，但傳產航運與鋼鐵族群這邊可能短線稍作休息，建議本周先放著，將重心轉移到電子股的漲價題材上，如面板、矽晶圓、記憶體這三個族群。至於許多人擔心萬七這個心理關卡，他則認為數字不重要，重要的是看整體趨勢。若真要看下檔支撐，可以觀察4月6日的16500點缺口，只要沒跌破16500點前，所有的拉回都是買點。
提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。