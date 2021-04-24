樂天女孩IG追蹤數達標　「感謝祭」辣照6萬人搶看

林襄是「樂天女孩」（Rakuten Girls）成員，身高155公分，三圍32E、24、33的她，是典型小隻馬身材，加上一張政治明星臉，因而被戲稱「兇版黃捷」、「極巨版黃捷」。日前林襄為慶祝IG追蹤數達標，特地釋出清涼照回饋「襄民」（粉絲暱稱），惹火尺度讓人鼻血止不住。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ×▲▼林襄臉蛋姣好、身材相當傲人。（圖／林襄IG）×▲▼林襄臉蛋姣好、身材相當傲人。（圖／林襄IG）××曝光的照片，林襄一頭棕髮隨興散落肩上，身著一套藍色連身泳衣，深U剪裁恰好托住飽滿美胸，深邃的人字溝也一併見客，十分火辣，調皮的她，臉部還套用小狗特效，少女心藏不住。「60萬福利！」林襄開心地寫道。照片吸引超過6萬人點讚，好友林莎、孟潔、陳香菱等人都留言大呼受不了，「襄民」更是情緒亢奮，「泳衣在哪裡」、「重點完全不在泳衣上」、「辣慘」、「太襄了」！（編輯：楊穎軒）▲林襄IG 60萬福利照。（圖／林襄IG）×▲林襄IG 60萬福利照。（圖／林襄IG）▲林襄身材噴火。（圖／林襄IG）×▲林襄身材噴火。（圖／林襄IG）啦啦隊女孩「褲底一包」 粉絲見真面目大崩潰男星環抱女友拍照！她「裙底洩一片黑」 網友：走光了女星離婚3次！「前夫們」不死心 闖家門輪番勾勾纏開瓶喝黑松，居然開到一台車！ 超爽Der ！255