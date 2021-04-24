樂天女孩IG追蹤數達標　「感謝祭」辣照6萬人搶看

▲林襄五官甜美、身材姣好。（圖／林襄臉書）
▲林襄IG追蹤數破60萬，公開「感謝祭」辣照。（圖／林襄臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-04-24 10:00:00｜2021-04-24 11:07:25

林襄是「樂天女孩」（Rakuten Girls）成員，身高155公分，三圍32E、24、33的她，是典型小隻馬身材，加上一張政治明星臉，因而被戲稱「兇版黃捷」、「極巨版黃捷」。日前林襄為慶祝IG追蹤數達標，特地釋出清涼照回饋「襄民」（粉絲暱稱），惹火尺度讓人鼻血止不住。

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▲▼林襄臉蛋姣好、身材相當傲人。（圖／林襄IG）
▲林襄臉蛋姣好、身材相當傲人。（圖／林襄IG）
▲▼林襄臉蛋姣好、身材相當傲人。（圖／林襄IG）
▲▼林襄臉蛋姣好、身材相當傲人。（圖／林襄IG）
▲林襄五官甜美、身材火辣。（圖／林襄IG）
曝光的照片，林襄一頭棕髮隨興散落肩上，身著一套藍色連身泳衣，深U剪裁恰好托住飽滿美胸，深邃的人字溝也一併見客，十分火辣，調皮的她，臉部還套用小狗特效，少女心藏不住。

「60萬福利！」林襄開心地寫道。照片吸引超過6萬人點讚，好友林莎、孟潔、陳香菱等人都留言大呼受不了，「襄民」更是情緒亢奮，「泳衣在哪裡」、「重點完全不在泳衣上」、「辣慘」、「太襄了」！（編輯：楊穎軒）

▲林襄IG
▲林襄IG 60萬福利照。（圖／林襄IG）
▲林襄五官甜美、身材噴火。（圖／林襄IG）
▲林襄身材噴火。（圖／林襄IG）
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