漢光37號演習兵推登場　邱國正率國軍幹部進衡山指揮所

國軍年重大演訓漢光37號演習電腦兵推於今（23）日中午登場，為演練各種敵情威脅，今年漢光演習兵推時間為8天7夜，直到30日結束。國防部長

我是廣告 請繼續往下閱讀

國防部表示，此次兵推採取每日連續24小時的「複合式兵推」，並以最嚴苛的敵情威脅景況，由攻擊軍模擬敵軍犯台各種可能行動，並設計演習想定，再藉「JTLS 電腦兵棋系統」，併用議題研討方式，實施防衛作戰推演與驗證。

為了防疫考量，今年漢光37號演習兵推進入衡山指揮所的山洞內模擬兵推人數，將由過往近千人規模縮減到約300人，以避免群聚感染，入洞前也要量體溫、全程戴口罩，並

要求保持社交安全距離(室內1.5公尺、室外1公尺)

。

漢光37號演習實兵實彈演練則於7月12日至16日登場，

在我海、空域及本、外(離)島地區，執行三軍聯合防衛作戰實兵操演，驗收部隊作戰訓練成效，並藉以強化「聯戰指揮機制」、「聯合戰力發揮」及「全民總力」運用等，精進國軍整體防衛作戰能力。

軍方人士表示，這次漢光演習基於防疫考量，所以沒有邀請美軍觀察團來台觀摩。