漢光37號演習兵推登場 邱國正率國軍幹部進衡山指揮所
國軍年重大演訓漢光37號演習電腦兵推於今（23）日中午登場，為演練各種敵情威脅，今年漢光演習兵推時間為8天7夜，直到30日結束。國防部長邱國正也率領參謀總長黃曙光等國軍高階幹部進入衡山指揮所。
記者呂炯昌／台北報導
2021-04-23 18:01:13｜2021-04-23 18:01:58
國防部表示，此次兵推採取每日連續24小時的「複合式兵推」，並以最嚴苛的敵情威脅景況，由攻擊軍模擬敵軍犯台各種可能行動，並設計演習想定，再藉「JTLS 電腦兵棋系統」，併用議題研討方式，實施防衛作戰推演與驗證。
為了防疫考量，今年漢光37號演習兵推進入衡山指揮所的山洞內模擬兵推人數，將由過往近千人規模縮減到約300人，以避免群聚感染，入洞前也要量體溫、全程戴口罩，並要求保持社交安全距離(室內1.5公尺、室外1公尺)。
漢光37號演習實兵實彈演練則於7月12日至16日登場，在我海、空域及本、外(離)島地區，執行三軍聯合防衛作戰實兵操演，驗收部隊作戰訓練成效，並藉以強化「聯戰指揮機制」、「聯合戰力發揮」及「全民總力」運用等，精進國軍整體防衛作戰能力。
軍方人士表示，這次漢光演習基於防疫考量，所以沒有邀請美軍觀察團來台觀摩。