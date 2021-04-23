名家論壇》沈榮欽／柯文哲的「草包與他們的產地」

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事發之後，柯文哲照例循不沾鍋模式，如同過去的錢櫃大火、公安危機、公器私用、酬庸網軍到市府貪污，無一與市長有關，反而宣稱臉書專頁受到政治迫害而關閉，卻無法說明為何市長要替友人成立的臉書專頁拍攝影片，並且由市府發言人對外發言，同時表示主動下架。
很明顯的，柯文哲正因為知道改名困難，才挑選這個議題攻擊民進黨，打從一開始，柯文哲就不將之當成政策討論，而一心想著政治鬥爭，騙取聲量與選票，而這才是真正的問題所在。
柯文哲曾經笑著說他最喜歡看到昨日之蔡英文打臉今日之蔡英文；但事實上所有人都知道，打臉自己最響的就是柯文哲，但是他卻對此毫無自覺。
儘管智慧不高，但柯文哲批評蔡英文時的燦笑看來並非裝傻，而是真心如此認為。事實上無論是找幕僚具名公然到PTT帶風向、臉書出現大量阿拉伯人帳號、到寄生國會，有太多的事例柯文哲都是絕無僅有政治小丑，當中只要任何一件事情發生在蔡英文身上，就會引來柯黨的無限訕笑，但柯文哲卻從來對此毫無自覺。中心思想的虛無，良知的匱乏，柯文哲彰顯的不僅是聯考功利主義的失敗品，更是最糟糕的政治人物類型。
儘管聽來高調，但是政治不應該只是權力遊戲，仍然需要道德。那些共事者對於柯文哲刻薄寡恩、忘恩負義的批評，目前僅由台北市民承擔代價，若有朝一日柯文哲奪取大位，最可能出賣台灣者，不會是那些堅定信仰中華民國者，而是柯文哲這樣毫無良知感的人。
最後，鑑於台北市政府記者習慣性怯於發問，請容我再請教柯文哲市長：民眾黨寄生國會已經被連續踢爆兩次，請問你找到房子了嗎？
●作者：沈榮欽／加拿大約克大學副教授
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