江宏傑、福原愛昔日吸金逾千萬　代言費恐成離婚費

▲江宏傑（左）與福原愛確定離婚。（圖／翻攝自江宏傑臉書）
▲江宏傑（左）與福原愛確定離婚。（圖／翻攝自江宏傑臉書）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-04-23 22:00:00

江宏傑、福原愛2月底爆出婚變，事發52天，今（23日）江宏傑所屬經紀公司華研國際證實雙方將進行離婚訴訟，但這場官司看來不好打，兩人昔日合體代言多家廠商，先前就傳出遭廠商切割，如今兩人不僅無法在一起打拚賺錢，以往的代言費恐得通通拿去打官司。

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江宏傑、福原愛結婚5年，兩人恩愛形象深植人心，過去合體代言多家廠商，有雞精、空調、電冰箱、洗衣機、車子、調味料等，爆發婚變風波後，雞精廠商就表示：「福原愛、江宏傑代言已經是2年前的事情，已經沒有合約了。」車廠表態：「與江宏傑、福原愛夫婦的合作關係在去年底就已結束，目前沒有合約關係。」家電廠商則是低調將兩人的廣告都下架，看得出來不少廠商都想撇清關係。

▲福原愛（後）、江宏傑一家四口和樂景象未來難再現。（圖／江宏傑臉書）
▲福原愛（後）、江宏傑一家四口和樂景象未來難再現。（圖／江宏傑臉書）
據日媒報導指出，當初江宏傑與福原愛結婚時，被日本桌球協會反對，認為「門當戶不對」，福原愛自小就有運動明星光環，加上可愛親民更成媒體寵兒，品牌爭相邀約代言，曾傳出福原愛代言價碼1支約3000萬日幣（約1千萬台幣），與江宏傑結婚後也讓他沾了不少光，兩人經常合體代言掏金。

日前兩人確定離婚，不僅無法再見到兩人合體代言，昔日的代言費恐將變成跨海離婚官司費用，往日情懷不復存在，令人不勝唏噓。

▲福原愛（右）、江宏傑4年多婚姻確定破局。（圖／江宏傑臉書）
▲福原愛（右）、江宏傑4年多婚姻確定破局。（圖／江宏傑臉書）
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