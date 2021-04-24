花蓮秘境大公開！管家不藏私的單車漫遊行

因應後疫情時代來臨，政府大力扶植國內觀光產業，飯店業者經歷了沒有觀光客的慘澹，也紛紛希望透過推動國旅，來讓住房率回溫。飯店業者瞄準擁有絕佳山水風景的花蓮，希望打造單車管家旅遊，提供住率跟暢遊的雙重服務，在後疫情時代。替國旅打開先機。
記者劉雅文/花蓮報導
2021-04-24 13:00:00
為了想要吸引人氣，行程規劃就必須充滿亮點，花蓮翰品就推出微旅行，單車管家帶民眾騎乘單車，探訪當地人才知道的秘境「和中海灘」，部落民眾常常在這裡聚會、海釣，甚至夜宿沙灘看星星，民眾來到這裡不管是放空、看風景，還是踏浪玩水，甚至是堆許願石塔，都是一大享受。
一路上還能感受部落濃濃的人情味，下課的孩童們還會熱情招手、高喊加油，騎車騎累了，台九線旁還有受歡迎的傳統小商行，可以替單車漫遊的旅客補充體力。
中午休息時間，單車管家還會帶著旅客體驗隱藏版美食，一個沒有明顯招牌、卻是當地人都熟知的30年老店「刈包家族」，每天限量手工製作120個，不是專業饕客又或是管家帶路，還真的難品嚐到的美味。傳統滷法讓肥瘦適中的爌肉超級入味，配上一碗闆娘特製金針湯，滿滿金針跟新鮮豬肝、冬粉、豬肉片，光聽就讓人口水直流。
吃飽喝足了，管家還有秘密行程要走訪，探索「和平生態港」，平常不對外開放的工業港，在管家的帶領下可以一窺神秘面紗，不是刻板印象中的油漬、髒亂，居然是歐盟認證的生態港，天氣好的時候，海水能見度高，還能看到生態多元的珊瑚礁群與熱帶魚，光用肉眼就能找到軸孔珊瑚、六班二齒魨、環刺棘海膽等。
喜歡多待幾天、暢遊花蓮的旅客，管家也會量身打造多日行程，除了走訪亞洲首間以貨櫃打造的唯美星巴克之外，還會去台開心農場以及終年清澈，地處花東縱谷國家風景區最北端的鯉魚潭。
餓了還可以品嚐道地美食，甚至可以沿著193縣道海景與懷舊鐵道，沿途行經七星潭風景區，綿延的海岸美景盡收眼底。
甚至勤勞一點的，還可以晨騎七星潭看日出，或是報名獨木舟賞日出，由專業的團隊帶領下，欣賞清水斷崖美景，與早晨東邊第一道曙光。