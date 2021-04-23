「印尼李敏鎬」抖音爆紅！19萬人瘋讚他卻自曝很困擾

《四方報》報導，韓國男星李敏鎬2009年出演《花樣男子》後一砲而紅，被許多人封為男神，人氣不衰。近期，一名來自印尼的小吃攤老闆安加（Doddy Angga Andrianto）因長相帥氣而爆紅，更被顧客直呼為「印尼李敏鎬」，他近日接受採訪自曝爆紅後生活的轉變和心聲。





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現居沙馬林達（Samarinda）的安加平日幫忙家裡經營攤販，以賣黃姜飯（nasi kuning）維生。某天，一位顧客被他帥氣的外表吸引，將他準備餐點的過程錄成抖音短片上傳網路，還直呼他為「印尼李敏鎬」。影片引發瘋傳，安加的攤販生意也因此蒸蒸日上。





綜合外媒報導，現年28歲的安加透露，自己並非第一次被拿來和明星比較，過去就有人說他像Super Junior的崔始源，還有人說過他像劉德華。儘管成名後生意越來越好，還遇上許多人提供轉行機會，安加卻堅持繼續賣黃姜飯，更表示對突如其來的名氣十分不適應。





他指出，「印尼李敏鎬」這個封號惹怒不少人，使他收到許多惡意嘲諷，讓他不堪其擾。他坦言：「我看不出我哪裡像李敏鎬，我也不想因此被霸凌」。





不過，爆紅後讓他多了許多廣告代言的機會，他對此表示十分感激。不少暖心的粉絲也為他加油打氣，並給他一個「安加歐巴」的稱號，還幫他創了抖音帳號，吸引2萬3千人追蹤、逾19萬人按讚。每當安加遇到熱心的粉絲，他也會在鏡頭前擺出帥氣的pose逗粉絲開心。



