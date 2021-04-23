中壢警遭控濫權　邱顯智：警察是穿制服的人民

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但他指出，在警方盤查部分，中壢分局宣稱，盤查是巡邏員警，在加強巡邏區域，發現陌生臉孔後，依據警察職權行使法第6條第1項第6款 「行經指定公共場所、路段及管制站者」的規定，進行身分查證。他認為，先不論中壢分局的說法，和警察當下講的理由根本不同（「因為我是警察本來就可以盤查你」、「你在公眾得出入場所」、「你一直看我」、「憑我經驗」。）
邱顯智表示，警察職權行使法並沒有讓警察獲得「此路是我開」的權利。除了形式上必須是「指定公共場所、路段及管制站」並由「警察機關主管長官」指定之外，更要符合「防止犯罪，或處理重大公共安全或社會秩序事件而有『必要』」的要件。
邱顯智進一步表示，「陌生臉孔」除了完全不符合各款要件之外，更可能和前面查獲的案件沒什麼關聯性，畢竟該事件當事人又不是前案嫌疑人或被告。
邱顯智說，容我提醒各位警察長官：在現代法治國家，警察不過是穿上制服的人民。而警察執法，更應該遵守"policing by consent"的指導原則。如果沒有得到法律授權，人民自然沒有提供資料的義務，警察連一分鐘都不該浪費人民的時間。
邱顯智認為，如果不能恪遵法治國的要求和精神，那就不再是服務公民的rule of law（依法而治），而是將人民視為客體的rule by law（以法而治）。