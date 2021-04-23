違規的話小心荷包　台南中山路科技執法7月1日上路

台南火車站附近的中山路、西華南街口機車闖紅燈、逆向行駛違規數高，市府除利用智慧科技即時顯示違規車輛車號，達到警告違規用路人的目的外，今年7月1日起也將配合警方執行科技執法開罰。（圖／台南市政府提供）
▲台南火車站附近的中山路、西華南街口機車闖紅燈、逆向行駛違規數高，市府除利用智慧科技即時顯示違規車輛車號，達到警告違規用路人的目的外，今年7月1日起也將配合警方執行科技執法開罰。（圖／台南市政府提供）

記者鄭婷襄／台南報導

2021-04-23 18:38:32

台南市中西區中山路、西華南街口於去（109）年每日機車闖紅燈、逆向行駛違規件數235件，為改善路口行人安全，台南市政府於去年底建置全國首座智慧安全路口，交通局今（23）日指出，為進一步保障用路人安全，從7月1日起將配合警方執行科技執法開罰，呼籲用路人遵守交通規則。

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台南市政府於去年底建置全國首座智慧安全路口，利用智慧科技即時顯示違規車輛車號達到警告違規用路人的目的，執行3個月來交通違規件數大幅下降，經統計啟用3個月來，發現機車闖紅燈、逆向行駛等違規行為，從去年啟用前平均每天124件、129件，大幅下降至每天78件、42件，下降比率分別為37%、67%，顯示智慧安全路口的即時警告方式已有明顯效果。

台南交通局局長王銘德表示，交通局經由大數據挑選人潮聚集、違規行為嚴重的中山路西華南街口試辦智慧安全路口，藉由AI影像辨識即時偵測中山路雙向機車逆行、汽機車闖紅燈及跨越停止線等違規行為，並以LED資訊可變標誌（CMS）即時顯示違規車輛車牌號碼。

為了進一步維護人車通行安全，交通局今日指出，將於7月1日針對機車逆行、汽機車闖紅燈等行為移請警察局實施科技執法，預計6月底前完成設置科技執法相關警示牌面，及持續宣導，呼籲用路人應該遵守道路交通規範，不要心存僥倖傷了荷包。

▲台南市政府利用智慧科技即時顯示違規車輛車號，達到警告違規用路人的目的。（圖／台南市政府提供）
▲台南市政府利用智慧科技即時顯示違規車輛車號，達到警告違規用路人的目的。（圖／台南市政府提供）
 

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