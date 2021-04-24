後疫情拚商機！特力集團插旗離島 社區店「出海」到澎湖
不懼疫情影響，連鎖居家品牌商將展店觸角伸向澎湖，特力集團旗下特力屋首次到離島展店，插旗澎湖進駐昇恆昌的商場，特力集團總裁何湯雄也親自出席，宣示今年社區店要拓展40到50家，且皆以街邊店為主，甚至5年內希望快速展店到80家社區店。
記者劉雅文/澎湖報導
2021-04-24 21:43:04
這回開出第20家社區店，何湯雄表示，希望能帶起離島DIY風氣，會替民眾服務到家，他甚至透露，金門也準備展店，目前跟昇恆昌正在運費上做相關協調，希望一次出海通通解決。選擇在後疫情時代展店，何湯雄也提到，先前貿易戰還可以，但碰到疫情運費漲得離譜，新冠肺炎改變全世界經濟型態、影響深遠，小公司生存能力越來越低。
昇恆昌總經理江建廷表示，這回主動找上特力屋合作，就是希望推動異業結盟，離島投資不容易，希望透過跟特力屋的合作，讓疫後有更多觀光發展、拓展市場。
特力屋目前千坪以上大店面共有27家，社區型店20家，這次馬公店開在昇恆昌商場3樓，150坪的空間，獨家引進百項國際品牌，近7000種商品，開幕首日就吸引當地居民湧入，不少當地澎湖人對於有大型賣場進駐都表示相當期待，還沒到營業時間就有大批民眾在外守候，一開業就爭先恐後拎著購物籃衝進特力屋商場。