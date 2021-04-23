又有機師染疫！長榮已逾500人接種 華航近300人已打疫苗
中央流行疫情指揮中心今（23）日公布2名機師確診新冠肺炎，指揮官陳時中在記者會中表示，華航僅有十餘人接種疫苗，預計將會針對未接種疫苗的機組員管制加嚴。
記者張志康/綜合報導
2021-04-23 19:05:47
對此，長榮航空表示，該公司符合第三順位施打疫苗的空、地勤一線同仁計有7千多位，基於對員工健康與安全的重視，政府宣布開放疫苗施打之前，公司即鼓勵符合資格同仁施打並積極規畫接種計劃，掛號、診察等相關費用由公司支付。
長榮航空表示，自4月12日迄今(23)日已超過500位同仁接種疫苗，施打比率約為7%，其中以飛行員比率及人數最多，約有200餘位，佔飛行員總人數的15%。
另一方面，華航證實，已接種的空勤和地勤總計已近300人。
華航特別說明，政府開放機組員施打疫苗後，華航即依機組員意願與檢疫管理規定，安排機組員預約北、中、南合作醫院施打疫苗，由於班表緊湊且接種後48小時內不可飛行，又為顧及機組員個人意願，自4月下旬起陸續展開施打，5月份起於機組員班表中加速安排大規模接種。
據中央流行疫情指揮中心傍晚提供的資料，截至4月22日，長榮航空機組員加地勤計456人接種COVID-19疫苗，華航計222人接種COVID-19疫苗。