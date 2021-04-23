影／香港怪奇寵物特蒐！「牠」的飼育方法超特殊

根據四方報報導，擁有特殊外型的豹紋壁虎（Leopard gecko），是香港兩棲類寵物專家Bowie Chan的其中一個寵物。這次主持人Francis探訪的Bowie Chan「迷你動物園」，告訴大家飼養「豹紋壁虎」的方法和心得。
記者賴正琳/綜合報導
2021-04-23 19:06:50
Bowie Chan表示豹紋壁虎是相當熱門的兩棲類寵物，外型很像某種神奇寶貝會出現的生物。由於可愛，很多人會稱牠們為「微笑小恐龍」。Bowie Chan還笑著說他的壁虎很愛逃跑，有次他忘記關蓋子，壁虎就跑走了，最後是在冰箱底下發現牠。至於餵食方面，壁虎喜歡吃小蟲子，另外市面上寵物店也有販售豹紋壁虎的飼料罐，同時可詢問獸醫關於自家壁虎適合吃什麼。
就如同其他壁虎，豹紋守宮也具有自行脫落尾巴的能力，當受到攻擊、尾巴被抓住、交配時被啃咬或是在餵食時被另一隻咬住，這種行為稱為尾部自割，尾部脫落後能夠抽動三十分鐘之久，讓豹紋守宮能逃離獵食者。在人工飼養環境下也很容易繁殖，常見的品種有三種白化(貝爾、川普及雨水)、無紋、暴風雪、叢林、橘化、巨人和雪花。
豹紋守宮又稱豹紋擬蜥、豹紋壁虎，因身體上的花紋類似豹紋而得名。廣泛分布於中亞地區，一般生活在乾旱的灌木林裡，多以昆蟲為食。近年來，一些青少年越來越喜歡飼養爬蟲類的寵物，而蛇、蜥蜴、壁虎等爬行動物也成為了熱門寵物。豹紋壁虎體色奇特、性格溫馴，因此成了一些寵物愛好者的理想選擇。