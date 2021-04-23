母親節SOGO估業績年增10%　美麗華滿額送IPAD

▲美麗華再次攜手橘子支付，在母親節檔期重磅祭出業界最殺回饋31%，更看準主顧客商機，滿額就送APPLE IPAD或按摩椅。（圖／美麗華提供）
▲美麗華再次攜手橘子支付，在母親節檔期重磅祭出業界最殺回饋31%，更看準主顧客商機，滿額就送APPLE IPAD或按摩椅。（圖／美麗華提供）

記者許家禎／台北報導

2021-04-23 19:09:37

百貨母親節檔期激烈開打，SOGO百貨看好暖身慶買氣將持續，預期整個檔期全台業績目標35億元、年增10%，更看好第一季會有2位數的成長。而綜觀各家百貨，大小家電、戶外用品、餐飲、家居商品都是力推的業種，預估買氣居高不下。另外，美麗華也再次攜手橘子支付，重磅祭出業界最殺回饋31%，更看準主顧客商機，滿額就送APPLE IPAD或按摩椅。

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SOGO百貨指出，今年母親節前一波暖身期表現非常好，光是化妝品部分業績就年增2成，因此看好正檔買氣將延續，預期整個母親節檔期全台業績目標為35億元，將較去年成長10%。而來看今年第一季，預估將有2位數的成長，已經恢復到2019年疫情前的水準。

而今年SOGO母親節正檔自4月27日至5月9日登場，化妝品、香氛、香水、男士保養滿5千送400元；小家電5千送400元、大家電滿萬送500元。另外加強線上促銷，下載SOGO APP贈800元折價券，而SOGO線上購則有超過千樣商品，滿五千折400元，直播限時滿2500折200元。

台北三館部分，忠孝館首四日限量商品2.1折起、破百款ONLY SOGO化妝品；復興館指定樓層滿額送Apple iPad或Watch s6、樓層回饋最高享20%；敦化館全館加碼，消費滿額最高贈1萬8千元電子抵用券。業者指出，今年戶外、高爾夫球相關用品突圍，因此愛迪達Golf專櫃選擇今年3月獨家進駐，也吸引一波粉絲。

針對母親節餐廳訂位，業者希望分散人潮，因此首度祭出「早鳥送」，只要提前到餐廳慶祝母親節就送蛋糕。至於天母店母親節檔期則看好家電、餐飲與女裝等業種，戶外與高爾夫球區單樓層累計滿8800元送限量小米手環，內衣區單筆滿額有機會抽中價值2萬元的SPA一年份。

遠東百貨母親節檔期也自即日起至5月11日，百貨服飾滿5,000元送500元，台中大遠百國際精品滿20,000元送1,000元，遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、新竹大遠百國際名品單筆滿10,000元送1,000元。業者指出，保健器材、大家電回饋率高，是民眾選購禮物或是慰勞自己的絕佳時機。

新光三越母親節檔期也開跑，自4月22日至4月25日，首四日大回饋，全館單筆消費3,000送200，名品/珠寶/大家電/法雅客/[i]Store單筆10,000送400。雅詩蘭黛、SHISEIDO、LAMER等品牌限定特惠組下殺5折起。推出送禮四大清單推薦品，搭配滿仟送佰再享掃地機器人等家電卡友禮。

另外，即日起至5月9日，美麗華母親節檔期也登場，再次攜手橘子支付重磅祭出業界最殺回饋31%。全館滿5000送500、化妝品滿3000送300，首四日、末三日聯名卡友單筆滿5000送200，預估將推及10萬以上卡友前來消費。業者指出，今年再次與橘子支付合作，祭出結合全館單筆5000最高可送1550，規模堪比週年慶。此外，看準主顧客商機，滿50萬送APPLE IPAD，滿80萬送JOHNSON好風光按摩椅。

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