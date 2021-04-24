網友願給徐睿知機會！「超驚悚傑作」獲得肯定

▲大眾暫時拋開徐睿知的醜聞，進戲院支持她的新電影。（圖／甲上）
▲大眾暫時拋開徐睿知的醜聞，進戲院支持她的新電影。（圖／甲上）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-04-24 09:00:00

南韓電影《迴憶》不受徐睿知負面新聞影響，在韓上映首日一舉奪下票房冠軍，不少韓國影迷紛紛留言，稱讚「超乎預期刺激有趣！」、「猜不透的劇情發展，讓人完全沉浸在電影的魅力中」。也有觀眾表示：「雖然徐睿知近期新聞不斷，但她的演技實力完全無庸置疑，而金剛于更是演技大突破，不看到最後絕對猜不到結局！」

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《迴憶》劇情講述徐睿知失憶後，在丈夫金剛于的陪伴下漸漸重拾過往生活，但她卻發現自己有了預見未來的能力，而在她看見的未來景象中，親愛的丈夫竟成殺人凶手。

徐睿知透露片中的她與金剛于有許多溫情戲，更稱讚對方：「金剛于的演出太帥了，完全像是黃金單身漢，很難讓人聯想到現實中的他已經是有小孩的爸爸了。」金剛于幽默回應：「那都是演戲，現實中我的家庭非常美滿。」

金剛于在片中完美詮釋角色亦正亦邪、難以猜透的驚悚形象，演技擄獲大批韓國觀眾的心，不少人極力大讚他完美發揮演技實力，讓層層翻轉的劇情更加令人震撼，就有網友表示：「故事走向大逆轉，看得非常過癮！」、「劇情讓我緊張到心跳不斷加速，電影真的出乎意料的有趣！」一掃近期徐睿知風暴，演員用電影魅力征服大家的心。《迴憶》4月29日在台上映。

▲▼徐睿知（上下圖右）跟金剛于飾演一對夫妻。（圖／甲上）
▲▼徐睿知（上下圖右）跟金剛于飾演一對夫妻。（圖／甲上）
▲▼徐睿知（上下圖右）跟金剛于飾演一對夫妻。（圖／甲上）
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