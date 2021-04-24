日本宣布第3度緊急事態宣言 範圍東京大阪等4都府縣
（中央社東京23日綜合外電報導）日本政府晚間正式決定對疫情嚴峻的東京都、大阪府、兵庫縣及京都府4都府縣發布「緊急事態宣言」，期間為4月25日到5月11日；這是繼去年4月、今年1月後，第3度發布緊急事態。
日本放送協會（NHK）報導，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，日本政府晚間召開防疫對策本部會議，正式決定對4都府縣發布緊急事態，實施期間為4月25日到5月11日。
會中另決定愛媛縣適用緊急事態前一階段的「防止蔓延等重點措施」，期間同樣為4月25日到5月11日；原已實施重點措施的宮城縣與沖繩縣，實施期間則從原訂的5月5日止延長到5月11日止。
日本首相菅義偉在會中表示，確診人數持續增加，大阪府與兵庫縣已面臨醫療資源吃緊的狀況；傳染力強的變異病毒株也持續擴散。
他說，發布緊急事態宣言，希望能在即將到來的黃金週連假進行「短期集中型」的防疫，強化對餐飲業的防疫要求及抑制人流。
具體措施方面，在緊急事態宣言的對象地區內，要求提供酒精飲料及卡拉OK服務的餐廳暫停營業；百貨公司及主題樂園等大型商業設施暫停營業；大型活動與運動比賽原則上以無觀眾方式舉行；呼籲企業善用遠距工作，減少7成出勤人員等。
菅義偉日本時間晚間8時召開記者會對外說明，呼籲民眾協助防疫、盡量避免外出。（譯者：顧荃/核稿：陳政一）1100423