《機智醫生2》6月開播 曹政奭認真答題團員反應超冷淡
《機智醫生生活》第1季播出後收視不俗，被票選為「2020最佳韓劇」，第2季確定在6月17日開播，近日公開了劇本閱讀照及花絮影片。 5人幫團員被問到「第2季的收看關鍵點？」輪到曹政奭回答時，他講得過於認真，導致團員們反應很冷淡，讓他氣得大喊：「不講了，你們每次都這樣鬧我。」
娛樂中心/綜合報導
2021-04-23 21:05:26
由曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都主演的醫療劇《機智醫生生活》，該劇描述醫院裡過著平凡而特別的日子的人群和5位20年知己之間發生的一系列故事。 5人幫在讀本大會上再相聚，除了聊彼此近況，問到「第2季的收看關鍵點？」鄭敬淏提到：「會有我們5個人的愛情故事，可以多多期待！」曹政奭則說：「看完第1集的劇本後，很期待導演申元浩出色的指導，讀了李祐汀編劇優秀的文字，這好像是電視劇本身最大的力量，隨著時間變得越來越濃的香氣？明明有那種一直品嚐就膩的味道，但我們電視劇是越來越值得品味的。」曹政奭因為說得太真誠，5人幫其他人默默「已讀不回」，本來還想解釋更多，但團員們一樣反應很冷淡，讓曹政奭生氣喊：「啊～我不講了！他們每次都在鬧我。」 （編輯：張雅雯）