P聯盟／毫無懸念！季後賽首戰 夢想家大勝領航猿39分
P. LEAGUE+首季季後賽今(23)日在桃園體育館點燃戰火，領航猿雙洋將報銷戰力重創，福爾摩沙夢想家以下犯上，不斷改寫領先差距，一度拉開45分差距，終場以102:63拿下首戰勝利。
記者鍾東穎/桃園報導
2021-04-23 21:13:31｜2021-04-23 21:13:59
領航猿雙洋將因傷季後賽報銷，首節找不到得分點，反倒是作客來訪的夢想家有裡有外，中鋒李德威飆三分球拉鎖定雙位數領先，「新台灣人」Q戴維斯帶傷上陣，飛身灌籃終於打破得分荒，但仍止不住對手攻勢，首節打完夢想家29:11領先。
次節，夢想家擴大領先，洋將希克斯繳出14分9籃板，楊敬敏三分球2投俱中挹注9分，上半場打完建立46:26差距，反觀領航猿彷彿籃框加蓋，上半場兩分球39投8中，命中率僅20.5%手感相當差。
易籃再戰，領航猿火力不見復甦，只有在Q戴維斯上場時產生短暫火花，第三節尾聲，獲選年度第六人的混血搖擺人沃克飆進三分球，夢想家不斷改寫最大領先差距，67:40進入決勝節。
勝負大致底定，夢想家最後5分鐘才讓板凳上場輪換，沒讓領航猿有翻盤機會，最後以39分之差獲勝，希克斯拿下最高27分，領航猿得分最高是洋將喬丹的13分。