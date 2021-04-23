新北女科長職場霸凌下屬惹議 議員催生吹哨者保護條例
新北市政府經濟發展局的主管懷疑下屬私下講她閒話，竟利用職權要脅要交出群組名單及對話紀錄的截圖，經媒體揭露後，該主管已被調離主管職，也成為新北市議員今（23）日質詢的焦點；新北市副市長劉和然表示，該員已調離主管職及該科，後續將召開人評會議處。
記者陳志仁／新北報導
2021-04-23 21:52:27
新北市議員張錦豪指出，針對女科長要求下屬交出私人手機中的LINE對話紀錄，製造一股戒嚴、小心匪諜就在你身邊的氛圍，他認為這樣的行為「非常不妥！」因此質詢經發局長何怡明、人事處長郭素卿什麼時候得知此事？人事處第一時間為何沒處裡？目前處理的進度？
何怡明回應，第一時間已經請該員提出書面的說明，了解整起事件的始末，目前該員已先調離主管職，並允諾議員2星期後給一個完整的報告；郭素卿則說，事情經媒體揭露後，人事處才開始著手調查，之前經發局的人事室並未向人事處彙報此事。
新北市議員張志豪認為，市府應作為保障勞權的帶頭者，卻作了職場霸凌的最壞示範，要求市府徹查；同時質詢勞工局長陳瑞嘉，從去年致力推動的《吹哨者保護條例》，為的就是要防範職場霸凌，結果市府主管卻成為霸凌者，要求勞工局要加速相關法條立法。
張志豪質詢警察局長黃宗仁是否涉及強制罪？黃宗仁強調，該個案的確有觸犯刑法第304條以強暴、脅迫使人行無義務之事，或妨害人行使權利者的嫌疑；張志豪指出，侯友宜已對外說該主管調離主管職，但市府主管帶頭職場霸凌，不應該輕輕放下，除要求經發局徹查外，更應該加速吹哨者保護條例。