東協領袖峰會將登場　印尼盼達解決緬甸危機共識

我是廣告 請繼續往下閱讀
峰會預計明天下午1時30分（台北時間明天下午2時30分）舉行。勒特諾指出，這次峰會是印尼總統佐科威（Joko Widodo）與東協今年輪值主席汶萊蘇丹哈山納包奇亞（Sultan Hassanal Bolkiah）討論後的倡議。目前泰國、菲律賓以及寮國的領袖無法親自出席。
聯合國緬甸事務特使柏其納（Christine SchranerBurgener）前幾天也抵達雅加達。聯合國秘書長發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）日前指出，在東協的峰會上，柏其納將會與各國領袖互動，討論解決緬甸情勢的方案。
緬甸軍方2月1日發動政變，推翻文人政府領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi），緬甸各地掀起大規模抗議，示威民眾已至少739人遭緬甸安全部隊殺害。
緬甸軍方3月底也對位於泰緬邊境由少數民族「克倫民族聯盟」（Karen National Union, KNU）掌控的區域發動空襲，造成上萬民眾逃離家園。
東協峰會邀請緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min AungHlaing）出席，被視為等同給予緬甸軍政府正當性，許多東協國家的人權團體對此強烈抨擊。
國際特赦組織今天指出，印尼及東協會員國應該調查敏昂萊危害人權的罪行。印尼是聯合國禁止酷刑公約的締約國，有義務追訴或引渡在其領土的嫌疑犯。
國際特赦組織指出，緬甸危機是東協成立至今面臨的最大挑戰，東協一向採取「不干預」各會員國內政的原則，但面對緬甸危機，這樣做法是沒有效的，緬甸的問題不只是緬甸的內政，而是影響整個區域甚至更廣的人道與人權危機。
緬甸民主派人士4月16成立全國團結政府（National Unity Government，NUG），成員包括被罷黜的國會議員、翁山蘇姬、反政變抗議領袖及少數民族代表。全國團結政府今天再度呼籲，東協應邀請NUG出席，而非軍政府獨裁者。
外媒也報導，東南亞國家45個非政府組織發表公開信指出，緬甸軍政府用屠殺手段對付人民，東協邀敏昂萊出席峰會，等於給予正當性；東協領導人如果不納入能代表緬甸人民的一方，無法解決緬甸危機。（編輯：林憬屏）1100423