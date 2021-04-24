防新冠病毒病例激增　俄羅斯5月1日起放假11天

▲俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）支持衛生監督單位首長一項提案，準備在5月初停止上班一段時間，以避免2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例激增。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）支持衛生監督單位首長一項提案，準備在5月初停止上班一段時間，以避免2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例激增。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-04-24 06:03:39

（中央社莫斯科23日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天支持衛生監督單位首長一項提案，準備在5月初停止上班一段時間，以避免2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例激增。

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蒲亭在一場電視轉播的會議中，回應聯邦消費者權益保護暨福利監督署（Rospotrebnadzor）署長波波娃（Anna Popova）的提議。蒲亭說：「若您認為有必要，我們就這麼做。我今天會簽署相關命令。」

波波娃表示，5月1日至11日實施停班，是為了減少俄國人在大眾運輸工具上以及可能接觸到病毒的時間。

很多俄國人每年5月初會去度假。5月1日勞動節（Labour Day）和5月9日二戰勝利日都是俄國的國定假日。

在蒲亭作上述宣布前，5月4至7日原本應該上班。預期民眾將樂見選舉年有這樣的停班措施。

最新措施也象徵俄國改變最近對防疫措施鬆手的作法。俄國全境的防疫限制多半已解除，作為疫情中心的首都莫斯科（Moscow）在年初也幾乎恢復正常生活。

面對去年秋天起襲擊俄國的最新一波疫情，俄國並未再度封城，而是仰賴國產的「衛星-V」（Sputnik V）疫苗來抗疫。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1100423

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