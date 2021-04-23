2022臺灣燈會重返高雄　史上首次雙場域

我是廣告 請繼續往下閱讀
20年前，臺灣燈會還不叫做臺灣燈會，那是叫做台北燈會，2001、2002移至高雄辦理所以改稱高雄燈會。也從那時候開始改由各縣市輪流辦理並定名「臺灣燈會」。2022年，臺灣燈會的重返將見證高雄這20年來積極努力城市改造與建設的成果。
史哲在臉書表示，今年一月底，成功爭取2022臺灣燈會在高雄舉辦後，他便邀集相關局處開始每週一次的籌備會議，不同於以往的舉辦城市在辦理的前兩年確認申辦成功，籌備時間非常的緊迫，同仁們也加緊腳步，積極的規劃與籌備。雖然全臺各地的燈會活動還未復辦，但他們已經開始在規劃與操作明年的臺灣燈會了。今晚，他們實際執行了一些初步實地測試，來檢測他們的創意發想究竟可不可行。
史哲也指出，2022臺灣燈會籌備過程中，他們發想了很多天馬行空的精彩創意，同時，我們也時時提醒自己，要透過這次的機會，為高雄再留下一些美好的改變，讓高雄綻放永恆璀璨的光芒，這雙場域更有著兩大國家級的藝文場館-衛武營國家藝術文化中心、高雄流行音樂中心，還有愛河、港灣、衛武營都會公園的湖泊，這些讓人充滿想像的水域。2021臺灣燈會在高雄，將會是一場全新的臺灣燈會。
史哲也說，你問我，今晚測試是為了什麼？會變成怎樣？他必須跟你說，你今天所看見的將不是未來你所看見的，你今天所看見的將不只是你未來所看見的。剩下的，他跟你一樣期待。特別感謝宏華營造股份有限公司再次力挺、協助他們完成這次的實地測試。