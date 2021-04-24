峰會前有秘辛？日媒：美國原希望訂立日版《台灣關係法》
美國總統拜登和日本首相菅義偉日前在白宮會面，並時隔52年再次於聯合聲明中，提及台海安全重要性。《日經亞洲評論》23日披露，其實在峰會舉行前，美國曾提議日本，可仿效美國訂立日版的《台灣關係法》。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-04-24 06:52:40
報導指出，白宮國家安全會議印太事務協調官坎貝爾(Kurt Campbell)曾於菅義偉赴美前密訪東京，為的是先與日方透露、商議美方建議的方案，其中之一就是要求日本比照美國訂立日版《台灣關係法》。不過這項提議若成真，勢必會對中日關係非常不利，但若拜登本人在峰會上親自向菅義偉施壓，場面亦將十分尷尬。
由於日方對前述提議表達遲疑，《日經》提到，美國媒體便開始出現日本不願破壞與中國關係的報導，菅義偉甚至還被某位前首相提醒，美方擔心他可能是親中派，而菅義偉對於這種說法十分驚訝，還反問對方：「這是真的嗎？」
雖然在3月的美日外交和國防首長「2+2」聯合聲明中，雙方就已談及台灣問題，但為了改變美方印象，菅義偉於會晤時率先帶起中國議題，還決定在與拜登的共同聲明中，必須再次提及「2+2」中有關台灣安全的說法，而且日方確實也擔心中國在武力犯台時，可能會一併奪取釣魚台（日本稱尖閣諸島）。
對於拜登最後沒有親自施壓菅義偉，要求訂立日本版《台灣關係法》，有日本外務省官員分析，或許是對於菅義偉在提及中國時用了重話感到滿意而作罷；菅義偉也認為峰會進展頗為順利，成功將釣島議題與台灣掛鉤。