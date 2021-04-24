45歲蜜雪兒摩納漢超火辣！高叉泳裝秀模特兒級好身材

▲45歲的蜜雪兒莫納漢當年以模特兒身分出道。（圖／威視電影提供）
▲45歲的蜜雪兒莫納漢當年以模特兒身分出道。（圖／威視電影提供）

記者臺孝婷/綜合報導

2021-04-24 07:59:44

繼《控制》後又一家庭心理驚悚遊戲《操控》即將上映，集結奧斯卡影帝凱西艾佛列克（Casey Affleck）、蜜雪兒摩納漢（Michelle Monaghan）、山姆克拉弗林（Sam Claflin）三大好萊塢實力派巨星同台飆戲，並由《危機倒數》金獎製作團隊打造。除了製作團隊、演員卡司堅強外，其中女主角蜜雪兒摩納漢更是有不少身著性感高叉泳裝下水的鏡頭，玲瓏有致的好身材一覽無遺，十分火辣。

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▲蜜雪兒莫納漢在低溫中拍泳戲，雖然已經45歲，但依舊維持模特兒等級的好身材。（圖／威視電影提供）
▲蜜雪兒莫納漢在低溫中拍泳戲，雖然已經45歲，但依舊維持模特兒等級的好身材。（圖／威視電影提供）
蜜雪兒摩納漢飾演一位成功的房地產經紀人，卻在一場致命事故中導致痛失愛子，從此與丈夫在家中「相敬如冰」，岌岌可危的婚姻在一位經歷喪妹之痛的男子介入後再掀波瀾。為詮釋《操控》中這位抑鬱人妻，導演禾根史坦（Vaughn Stein）特別安排蜜雪兒利用游泳釋放心底的悲傷，由於拍攝期間正值溫哥華的一月寒冬，在均溫僅有零度的嚴峻條件下，超敬業的蜜雪兒毫無怨言地親自下水拍攝，不僅令現場工作人員深感佩服，就連導演都驚嘆：「她簡直像個士兵，非常感謝她的付出。」

▲蜜雪兒莫納漢（右）和山姆克拉弗林在片中有精彩對手戲。（圖／威視電影提供）
▲蜜雪兒莫納漢（右）和山姆克拉弗林在片中有精彩對手戲。（圖／威視電影提供）
模特兒出身的蜜雪兒摩納漢私下熱衷戶外運動，雖然已經45歲，但多年來依舊維持好體態，從早期的《吻兩下打兩槍》中的小勞勃道尼、到《愛國者行動》的馬克華伯格、以及最廣為人知的《不可能的任務》系列的湯姆克魯斯等，和不少男神合作過，堪稱「好萊塢巨星收割機」女星。蜜雪兒這次在《操控》中不僅與奧斯卡影帝凱西艾佛列克飾演夫婦，還和「英倫男神」山姆克拉弗林有段禁忌婚外情，電影將於5月7日全台正式上映。

 

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