上任拋遷建國會難題　游錫堃師老子精神「成功不必在我」

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立法院院區內建築外牆是紅磚瓦牆，小而精緻，古意盎然；內部卻因為使用空間不足裡面違建多到嚇死人，立院公報法案的印刷廠就在停車場上，放了50台印刷機，還有一堆預算書及公報，引發工安疑慮；立法院圖書館的前身是餐廳，至今是拿餐飲執照當圖書館；福利社、警衛亭機車棚都是違規使用，還有佔用鎮江街道路，違規使用、違章建築、佔用道路等多達12處。
游錫堃指出，他過去12年沒在政府部門工作，在民間經常往澳洲、美國等地方跑，去參觀他們的國會，再回來看立法院，會發現很多不同之處，「美國總統就職的地方是在國會山莊，這是台灣人很難想像的。」各國國會建築都有各自代表他們的建國意念，他強調，「一個正常國家要怎麼樣的國會，可從台灣人想要一個怎樣的民主台灣來思考，立法院要加入哪些台灣元素，如何建構一個屬於台灣人的國會，這些都在集思廣益。」等建構出屬於台灣人的國會藍圖後，再來思考遷建地點也不遲。
游錫堃說，中華民國在台灣已經72年了，將政府比喻成一家公司，看看許多民間存在50、60年企業，都已經蓋起象徵企業精神的氣派大樓，但中華民國的立法委員仍在此辦公，甚至許多地方都是違章建築，因此才盤算起遷建國會的想法。儘管想歸想，游錫堃坦言，他沒辦法給出短、中、長程的遷建時間表，第一是外界對立法院觀感，二是土地跟費用的取得，最後是朝野的共識，這些儘管他身為立法院長，但在合議制的國會，他不能專斷獨行。
目前立法院已經成立「未來國會願景規劃諮詢委員會」，游錫堃說，這是比較屬於幕僚團的概念，他們開會、提想法，最後有一個具體藍圖後，再由立法院立委成立特種委員會，議決相關經費、遷建提案等。
「這個委員會每次開會，我都會要求一定要錄音、打逐字稿後，再寄回去給委員看。」游錫堃說，這是一種口述歷史的概念，喜讀歷史書、老子、道德經的他，對於這些正在創造歷史、改變現在的大事，更是慎重以待。目前委員會只開過一次會，下次預計六月開第二次會議，其實最後能否成功，游自己也沒把握，他坦言，過去講遷建，每次都失敗，原因可想而知。
長年熟讀老子的游錫堃，要學老子精神「上善若水，水善利萬物而不爭」，不強求遷建，而是退一步讓大家思考，台灣需要怎樣的國會，建構一個理想性的最高民主殿堂會是什麼模樣，一直以來對外不忮不求的他，在遷建大事上也不斷強調「功不必在我」。