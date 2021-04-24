港片《不日成婚》真實剖析婚姻愛情面貌　金句療癒感滿點

▲衛詩雅（左）、陳家樂演出的港片《不日成婚》中有許多金句，療癒人心。（圖／華映娛樂提供）
▲衛詩雅（左）、陳家樂演出的港片《不日成婚》中有許多金句，療癒人心。（圖／華映娛樂提供）

記者臺孝婷/綜合報導

2021-04-24 10:46:34

港片《不日成婚》在沒有巨星加持下，靠著貼近年輕人的台詞和生動劇情，再加上笑梗、金句無數，口碑爆棚，更被觀眾和影評認為是近年香港最好的愛情電影，該片在金馬奇幻影展放映時也獲好評，被讚譽成功結合愛情及港式警匪電影元素，讓新導演陳茂賢和女主角兼電影策劃的衛詩雅都大受鼓舞，日前加碼宣布原班人馬將再拍續集。

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▲談善言（左起）、衛詩雅、楊偲泳將原班人馬演出《不日成婚》續集。（圖／華映娛樂提供）
▲談善言（左起）、衛詩雅、楊偲泳將原班人馬演出《不日成婚》續集。（圖／華映娛樂提供）
除了瘋狂搞笑的戲碼外，《不日成婚》也在探索「在愛情中能不能保有自我」的議題，讓衛詩雅深感認同。其中一場戲是她在分手後，去找外婆邵音音談心，讓她感觸頗深，尤其時片中的台詞「妳媽媽生妳下來，不是要讓妳去取悅別人，妳必需學會讓自己開心，別人也才會高興。」讓許多看完電影後的女生心有戚戚焉，衛詩雅透露有一場映後座談會，突然有個女孩子衝上前抱住自己，並對她說：「本來因為剛剛失戀非常難過，看了電影之後，覺得自己被療癒，心情好了很多。」讓衛詩雅覺得非常開心。

▲衛詩雅是《不日成婚》的女主角兼電影策劃。（圖／華映娛樂提供）
▲衛詩雅（右）是《不日成婚》的女主角兼電影策劃。（圖／華映娛樂提供）
香港新生代演員衛詩雅、陳家樂和朱栢康等人不計形象賣力上演男女愛情間的角力大戰，其中男主角陳家樂在拍攝期間，突然肚子疼痛不己，檢查之後竟然是膽結石，在緊急處理後也沒多休息，還是硬撐完好幾次的拍攝，讓衛詩雅擔心地說：「他那時候太忙了，一下沒聲音，接著竟然腎結石，後來又腸胃炎，所以只要一開工，我就趕快去關心男主角的健康狀況。」

 

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